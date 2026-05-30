다저스 김혜성, 마이너리그 강등…로버츠 감독 "스윙이 변했다"

▲ 로스앤젤레스 다저스 김혜성

미국 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 다저스의 멀티 플레이어 김혜성이 마이너리그로 내려갔습니다.다저스 구단은 오늘 김혜성을 로스터에서 제외하고 산하 마이너리그 트리플A 구단인 오클라호마시티 코메츠로 강등했다고 발표했습니다.대신 최근 방출 조처해 자유계약선수(FA)가 된 멀티 플레이어 산티아고 에스피날을 재영입해 빅리그 로스터에 등록했습니다.개막 로스터에 들지 못했던 김혜성은 지난달 6일 부상으로 이탈한 무키 베츠의 대체 선수로 빅리그에 콜업됐습니다.이후 4월 한 달 동안 타율 0.296을 기록하며 기대 이상의 활약을 펼쳤습니다.그러나 이달 중순부터 극심한 타격 부진에 시달렸습니다.시즌 타율은 0.259까지 떨어졌고, 최근 삼진 비율이 늘어나는 등 무기력한 모습을 보였습니다.데이브 로버츠 다저스 감독은 이날 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열리는 필라델피아 필리스와 홈 경기를 앞두고 "최근 김혜성의 스윙이 변했다"며 "시즌 초반과 비교했을 때 하체 힘을 조금 잃은 듯하다. 헛스윙 비율도 높아졌다"고 말했습니다.이어 "현재 김혜성의 플레이는 소극적인데, (마이너리그에서) 부담과 압박감 없이 매일 경기에 나선다면 기량을 되찾을 수 있다고 생각한다"고 설명했습니다.MLB 이적 소식을 주로 전하는 미국 MLB 트레이드루머스는 "다저스는 최근 엔리케 에르난데스, 테오스카 에르난데스 등 주축 야수들의 부상으로 야수진 재편이 불가피했다"고 소개했습니다.이어 "에스피날 역시 공격력이 뛰어난 선수는 아니지만, 내·외야를 두루 소화한 풍부한 수비 경험을 갖춘 선수다. 선수단 운영에 도움이 될 것"이라고 설명했습니다.아울러 "김혜성은 에스피날보다 젊고 계약기간도 많이 남았다"며 "다저스는 김혜성이 단기적으로 공백을 메우는 역할을 맡는 것보다 마이너리그에서 꾸준히 경기 감각을 유지하는 것이 더 낫다고 판단한 것으로 보인다"고 분석했습니다.(사진=게티이미지)