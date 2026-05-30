주유소 기름값 2주 연속 하락…전국 평균 휘발윳값 2천11원대

▲ 주유소

이번 주 국내 주유소 휘발유와 경유의 주간 평균 가격이 2주 연속 소폭 하락했습니다.오늘(30일) 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 5월 넷째 주(24∼28일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 0.2원 내린 2천11.1원이었습니다.지역별로 가격이 가장 높은 서울은 전주보다 0.6원 하락한 2천50.8원, 가격이 가장 낮은 대구는 0.8원 내린 1천993.6원으로 각각 집계됐습니다.상표별 가격은 SK에너지 주유소가 평균 2천15.4원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1천996.6원으로 가장 낮았습니다.경유 평균 판매 가격은 전주 대비 0.2원 하락한 2천5.7원을 기록했습니다.이번 주 국제유가는 미국과 이란의 전쟁 종결을 위한 양해각서 합의 보도로 하락했으나 양측의 간헐적인 군사 충돌로 하락 폭은 제한됐습니다.수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 7.4달러 내린 98.4달러였습니다.국제 휘발유 가격은 11.8달러 하락한 121.9달러, 국제 자동차용 경유는 18.4달러 내린 142.8달러로 집계됐습니다.국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.한편 정부는 지난 22일부터 적용된 6차 석유 최고가격을 다시 동결했습니다.이에 따라 휘발유는 리터(L)당 1천934원, 경유 1천923원, 등유 1천530원으로 유지됩니다.이는 2∼5차 최고가격과 같습니다.