앤트로픽 창업자 7명 모두 500대 부자 대열에…1인당 지분가치 12조 원

▲ 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO

인공지능(AI) 모델 '클로드' 개발사 앤트로픽의 기업가치가 급등함에 따라 공동창업자 7명이 한꺼번에 세계 500대 부자 대열에 오르게 됐습니다.블룸버그 통신은 현지시간 29일, 앤트로픽의 기업가치가 최근 투자라운드에서 9천650억 달러(약 1천450조 원)로 평가되면서 다리오 아모데이 최고경영자(CEO)와 누이 다니엘라 아모데이 사장을 비롯한 공동창업자 7명의 보유 지분가치는 1인당 약 80억 달러(약 12조 원)가 됐다고 보도했습니다.이들 공동창업자는 '블룸버그 억만장자 지수'의 세계 500대 부자 대열에 합류하게 됐는데, 이는 단일기업에서 하루 만에 가장 많은 인원이 이름을 올린 기록이라고 블룸버그는 전했습니다.다만 포브스는 이들의 재산을 각각 70억 달러로 평가하고 실시간 억만장자 순위에서 공동 556위에 올렸습니다.포브스 기준 샘 올트먼 오픈AI CEO의 재산 평가액은 35억 달러인데, 앤트로픽 공동창업자 7인은 모두 오픈AI 출신입니다.아모데이 CEO는 오픈AI에서 연구 담당 부사장으로 있던 중 회사가 마이크로소프트(MS)와 전략적 제휴를 맺은 이후 AI 안전 연구를 뒷전으로 미루고 상업화만을 추구하고 있다고 판단해, 사임하고 인력들을 모아 지난 2021년 앤트로픽을 창업했습니다.아모데이는 이후 한 팟캐스트 인터뷰에서 "다른 사람의 비전을 두고 논쟁을 벌이는 일은 지극히 비생산적"이라며 "신뢰할 수 있는 사람과 함께 우리의 비전이 이뤄지도록 하자"는 생각에 창업을 결심했다고 설명했습니다.다만 아모데이 CEO를 비롯한 공동창업자들이 보유하고 있는 앤트로픽 지분율은 각각 1% 미만입니다.이들은 AI가 촉발하는 경제적 불평등과 쏠림 현상에 맞서기 위해 재산 80%를 사회에 환원하겠다고 서약했습니다.아모데이 CEO는 올해 초 개인 블로그에 쓴 에세이에서 "우려해야 할 점은 사회를 붕괴시킬 정도의 부의 집중 현상"이라며 "AI 경제 열풍의 최전선에 있는 이들은 자신의 부와 권력을 기꺼이 내어줄 준비가 돼 있어야 한다"고 강조했습니다.그는 "민주주의는 궁극적으로 경제가 작동하는 데 인구 전체가 필요하다는 사상에 기초하고 있다"며 "경제적 지렛대가 사라진다면 민주주의의 암묵적 사회 계약은 작동을 멈출지도 모른다"고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)