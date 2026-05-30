종전협상 최종결정 회의 종료…트럼프 입장 밝히나?

<앵커>



미국 트럼프 대통령이 이란과의 종전 양해각서를 최종 승인하기 위한 백악관 회의를 조금 전 끝마쳤습니다. 워싱턴 바로 연결합니다.



이한석 특파원, 지금 회의는 끝났는데 아직 결과는 나오지 않은 거죠?



<기자>



한국시간 오늘(30일) 새벽 백악관에서 2시간 동안 회의가 진행됐는데 약 2시간 반 전쯤에 끝났습니다.



트럼프 대통령이 곧 자신의 입장을 밝힐 수도 있을 것 같다, 이런 관측이 나왔었는데 아직까지는 입장 표명을 하지 않고 있습니다.



현재까지 양측이 합의한 MOU 내용을 승인하겠다고 발표할지, 아니면 미국의 요구에 대한 이란의 수용이 미진하다고 판단해 추가로 협상을 이어갈지는 미지수인 상황입니다.



트럼프 대통령은 그 동안 이란의 핵무기 금지와 고농축 우라늄 폐기, 호르무즈 해협의 완전한 자유 개방 등을 '레드라인'으로 강조했습니다.



이란이 이를 수용하지 않을 경우 공습을 더 강하게 하겠다고 위협을 한 만큼 공격 재개를 결정할 가능성도 배제할 수 없는 상태입니다.



<앵커>



전쟁을 끝낼 지가 가장 관심인데 트럼프 대통령이 과연 어떤 결정을 내렸을까요?



<기자>



뉴욕타임스는 익명의 고위 당국자를 인용해 트럼프 대통령은 아직 어떤 결정도 내리지 않았다고 보도했습니다.



미 행정부는 합의에 근접해 있다고 보고 있지만, 이란 측 동결자산 해제를 포함해 특정 사안들은 여전히 논의가 진행 중이라고 전했습니다.



미국은 그 동안 파키스탄, 카타르 등 중재국을 통해 이란과 물밑 종전 협상을 벌여왔고 협상은 대부분 합의됐지만 트럼프 대통령의 최종 승인만 남은 상황인 것으로 전해졌습니다.



양해각서 초안에는 휴전을 60일 연장하고 호르무즈 해협의 완전 개방 그리고 60일간의 연장된 휴전 기간에 이란 비핵화 합의를 도출한다는 내용이 담긴 것으로 알려졌습니다.



트럼프는 앞서 이란은 그들이 절대 핵무기를 보유하지 않을 것이라는 데 반드시 동의해야 한다면서 호르무즈 해협은 양방향으로 제한없는 선박 운항이 가능하도록 통행료 없이 즉시 개방돼야 한다고 주장했습니다.



추후 공지가 있을 때까지 금전 거래는 전혀 이뤄지지 않을 거라고 말해서 이란과 합의를 하더라도 이란이 원하는 동결자산 해제가 곧바로 이뤄지는 것은 아님을 시사했습니다.



(현장진행 : 오정식)