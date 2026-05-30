1. 경의선 운행 재개…서울시 등 7곳 압수수색



서소문 고가 차도 철거 작업이 어젯(29일)밤 모두 마무리 돼 경의선 운행이 재개됐습니다. 경찰과 노동부는 붕괴 사고와 관련해 서울시와 시공사 등 7곳을 대상으로 대대적인 압수수색을 실시했습니다.



2. 사전투표 이틀째…첫날 투표율 11.6% 역대 최고치



6·3 지방선거 사전투표 첫날 투표율이 11.6%로 역대 최고치를 기록했습니다. 사전투표 마지막 날인 오늘도 전국 3,571개 투표소에서 저녁 6시까지 투표가 가능합니다.



3. "감옥 3인방 심판해달라" vs "투표로 독재 막아야"



사전 투표 첫날, 거대 양당은 지지층 결집에 주력했습니다. 민주당은 보수 진영의 전직 대통령들을 '감옥 3인방'이라 부르며 심판을 호소했고, 국민의힘은 투표로 현 정부의 독재와 오만함을 막아달라고 외쳤습니다.



4. 종전 MOU 백악관 회의 종료…트럼프 곧 입장 밝힐 듯



트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 양해각서를 최종 승인하기 위한 백악관 회의를 조금 전 마쳤습니다. 트럼프 대통령이 잠시 뒤 어떤 결정을 내렸는지 직접 밝힐 것으로 보입니다.