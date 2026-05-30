사전투표 이틀째…첫날 투표율 11.6% 역대 최고치

<앵커>



6·3 지방선거 사전투표가 시작된 첫날인 어제(29일) 투표율이 11.6%로 집계됐습니다. 지방 선거 사상 가장 높은 수치인데요, 오늘 저녁 6시까지 전국 3천여 개 투표소에서 투표가 가능합니다.



박재연 기자입니다.



<기자>



16명의 광역단체장과 227명의 기초단체장을 결정하는 6·3 지방선거의 사전투표 첫날, 저녁 6시를 기준으로 투표율은 11.60%를 기록했습니다.



지난 2022년 6월 지방선거의 첫날 사전투표율보다 1.42%p 높은 수치입니다.



어제 사전투표율이 가장 높은 지역은 전남으로, 22.31%로 집계됐고, 전북과 강원이 뒤를 이었습니다.



사전투표율이 가장 낮은 지역은 대구로 9.02%에 그쳤고, 서울은 전체 투표율에 못 미치는 11.22%를 기록했습니다.



민주당 정청래 대표는 자신의 국회의원 지역구인 서울 마포구에서 어제, 사전 투표를 했습니다.



반면 국민의힘 장동혁 대표는 본 투표일인 다음 달 3일에 투표할 계획입니다.



조국혁신당 조국 대표와 진보당 김재연 대표, 그리고 개혁신당 이준석 대표 등도 어제 투표를 마쳤습니다.



최대 격전지로 꼽히는 서울시장 선거의 주요 후보들도 사전 투표를 했습니다.



민주당 정원오 후보는 '시민은 새로운 리더십을 바란다'고 강조했고,



[정원오/민주당 서울시장 후보 : 새로운 리더십에 대한 시민들의 요구가, 일 잘하는 리더십을 원하는 그런 요구가 이번 선거를 통해서 드러날 것이다.]



국민의힘 오세훈 후보는 '정권의 독주를 막아달라'고 호소했습니다.



[오세훈/국민의힘 서울시장 후보 : 이번 선거를 통해서 이재명 대통령을 좀 더 겸손한 마음으로 국정을 이끌어갈 수 있도록 하는 방법이 무엇인지 깊이 고민해 주셨으면.]



개혁신당 김정철, 정의당 권영국 후보도 자신의 한 표를 행사하며 선전을 다짐했습니다.



사전 투표 이틀째인 오늘도 전국 3천571개 투표소에서 아침 6시부터 저녁 6시까지 투표 참여가 가능합니다.



(영상취재 : 오영춘·신동환·김용우, 영상편집 : 소지혜, 디자인 : 이예솔)