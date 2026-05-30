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미 댈러스에서 2층 아파트 화재…3명 사망·5명 부상

민경호 기자
작성 2026.05.30 04:27 조회수
미 댈러스에서 2층 아파트 화재…3명 사망·5명 부상
▲ 화재로 전소된 미국 텍사스 댈러스 아파트

미국 텍사스주 댈러스의 한 아파트에서 불이 나 3명이 숨졌습니다.

현지 시간 29일 AP통신과 뉴욕타임스에 따르면 전날 저녁 댈러스 다운타운 남부 오크 클리프 소재 아파트에서 대형 화재가 발생해 3명이 숨지고 최소 5명이 다쳤습니다.

사망자 신원은 공개되지 않았지만, 어린이 한 명과 여성 두 명이 희생된 것으로 알려졌습니다.

폭발 후 중상자 1명을 포함해 총 5명이 병원으로 옮겨져 치료받고 있습니다.

폭발이 발생한 2층 규모의 아파트에는 총 20세대가 거주하고 있었으며 일부 주민이 여전히 실종 상탭니다.

소방 당국은 건물 잔해 속에서 추가 희생자를 수색 중입니다.

당시 이 건물에는 가스 누출 신고가 있었으며, 소방대원들이 이곳으로 향하던 중에 폭발이 발생했습니다.

폭발 당시 굉음이 울려 퍼졌고 다음 날 새벽까지 화재 진압이 이뤄졌습니다.

제이슨 에번스 댈러스 소방국 대변인은 "엄청난 규모의 화재였다"고 설명했습니다.

천연가스 업체 애트모스 에너지도 자사와 무관한 건설 작업팀이 화재가 발생한 아파트 인근 가스관을 손상했다는 통보를 받았다고 설명했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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