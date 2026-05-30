미 댈러스에서 2층 아파트 화재…3명 사망·5명 부상

▲ 화재로 전소된 미국 텍사스 댈러스 아파트

미국 텍사스주 댈러스의 한 아파트에서 불이 나 3명이 숨졌습니다.현지 시간 29일 AP통신과 뉴욕타임스에 따르면 전날 저녁 댈러스 다운타운 남부 오크 클리프 소재 아파트에서 대형 화재가 발생해 3명이 숨지고 최소 5명이 다쳤습니다.사망자 신원은 공개되지 않았지만, 어린이 한 명과 여성 두 명이 희생된 것으로 알려졌습니다.폭발 후 중상자 1명을 포함해 총 5명이 병원으로 옮겨져 치료받고 있습니다.폭발이 발생한 2층 규모의 아파트에는 총 20세대가 거주하고 있었으며 일부 주민이 여전히 실종 상탭니다.소방 당국은 건물 잔해 속에서 추가 희생자를 수색 중입니다.당시 이 건물에는 가스 누출 신고가 있었으며, 소방대원들이 이곳으로 향하던 중에 폭발이 발생했습니다.폭발 당시 굉음이 울려 퍼졌고 다음 날 새벽까지 화재 진압이 이뤄졌습니다.제이슨 에번스 댈러스 소방국 대변인은 "엄청난 규모의 화재였다"고 설명했습니다.천연가스 업체 애트모스 에너지도 자사와 무관한 건설 작업팀이 화재가 발생한 아파트 인근 가스관을 손상했다는 통보를 받았다고 설명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)