뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이란 매체 "미·이란 종전 MOU 내용 며칠 새 변경…확정 안 돼"

민경호 기자
작성 2026.05.29 21:54 조회수
이란 매체 "미·이란 종전 MOU 내용 며칠 새 변경…확정 안 돼"
미국과 이란이 협상 중인 종전을 위한 양해각서(MOU)의 조항이 최근 며칠 새 변경됐다고 이란 타스님뉴스가 보도했습니다.

이란 이슬람혁명수비대와 연계된 이 매체는 현지 시간 29일 관련 소식통을 인용해 이렇게 전하면서 "지금까지 서방 언론에서 '최종안의 일부 구체적 내용'이라는 제목으로 나오는 양해각서의 내용은 정확하지 않다"고 지적했습니다.

이어 "양해각서 문구가 최종 확정되지 않았다"며 "확정이 되면 공식적으로 발표될 것"이라고 덧붙였습니다.

악시오스 등 미국 매체에 따르면 이 양해각서엔 휴전을 60일 연장하고 호르무즈 해협을 선박이 통행료를 내지 않고 '아무 제한 없이' 통항한다는 조항이 포함됐습니다.

미국의 해상봉쇄도 양해각서 체결 뒤 호르무즈 해협의 통항에 비례해 해제됩니다.

또 이 문서에 이란은 핵무기를 추구하지 않겠다는 약속을 명시하고 연장된 휴전 60일간 이란의 고농축 우라늄 처리, 우라늄 농축 권한에 대해 본격적으로 협상한다는 조항이 담겼습니다.

이에 상응해 미국은 대이란 제재 완화, 이란 동결자산 해제를 논의할 것을 약속했다는 게 미국 매체들의 보돕니다.

이란의 그간 주장과 이 같은 보도를 비교하면 호르무즈 해협의 '무료 통항', 순차적 동결자금 해제에서 의견차가 가장 큽니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
민경호 기자 사진
민경호 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지