이란 매체 "미·이란 종전 MOU 내용 며칠 새 변경…확정 안 돼"

미국과 이란이 협상 중인 종전을 위한 양해각서(MOU)의 조항이 최근 며칠 새 변경됐다고 이란 타스님뉴스가 보도했습니다.



이란 이슬람혁명수비대와 연계된 이 매체는 현지 시간 29일 관련 소식통을 인용해 이렇게 전하면서 "지금까지 서방 언론에서 '최종안의 일부 구체적 내용'이라는 제목으로 나오는 양해각서의 내용은 정확하지 않다"고 지적했습니다.



이어 "양해각서 문구가 최종 확정되지 않았다"며 "확정이 되면 공식적으로 발표될 것"이라고 덧붙였습니다.



악시오스 등 미국 매체에 따르면 이 양해각서엔 휴전을 60일 연장하고 호르무즈 해협을 선박이 통행료를 내지 않고 '아무 제한 없이' 통항한다는 조항이 포함됐습니다.



미국의 해상봉쇄도 양해각서 체결 뒤 호르무즈 해협의 통항에 비례해 해제됩니다.



또 이 문서에 이란은 핵무기를 추구하지 않겠다는 약속을 명시하고 연장된 휴전 60일간 이란의 고농축 우라늄 처리, 우라늄 농축 권한에 대해 본격적으로 협상한다는 조항이 담겼습니다.



이에 상응해 미국은 대이란 제재 완화, 이란 동결자산 해제를 논의할 것을 약속했다는 게 미국 매체들의 보돕니다.



이란의 그간 주장과 이 같은 보도를 비교하면 호르무즈 해협의 '무료 통항', 순차적 동결자금 해제에서 의견차가 가장 큽니다.