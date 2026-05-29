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이현중, 일본 B.리그 시즌 베스트5·아시아특별상 수상

이정찬 기자
작성 2026.05.29 20:58 조회수
이현중, 일본 B.리그 시즌 베스트5·아시아특별상 수상
▲ B.리그 시즌 시상식에서 아시아특별상 받은 이현중

나가사키 벨카의 일본프로농구 B.리그 우승을 이끈 한국 남자 농구의 '에이스' 이현중이 리그 베스트5에 선정되고 '아시아쿼터 선수상'도 받았습니다.

이현중은 오늘(29일) 일본 도쿄에서 열린 2025-2026시즌 B.리그 시상식에서 '베스트5'에 뽑혔습니다.

이현중은 팀 동료 스탠리 존슨과 도미나가 게이세이(홋카이도), 재럿 컬버(센다이), D.J.뉴빌(우쓰노미야)과 더불어 베스트5에 이름을 올렸습니다.

나가사키 유니폼을 입은 이번 시즌 이현중은 정규리그에서 평균 17.4점, 5.6리바운드를 기록하고 3점 슛 최다 성공(187개)과 3점 슛 성공률(47.9%) 모두 전체 1위에 올랐습니다.

이현중의 활약을 앞세운 나가사키는 정규리그 서부 지구 1위를 차지했습니다.

이현중은 플레이오프(챔피언십)에서는 7경기 평균 19.4점, 6.7리바운드로 맹활약하며 나가사키가 창단 첫 우승을 달성하는 데 앞장서 챔피언십 최우수선수(MVP)로도 뽑혔습니다.

이현중은 가장 인상적인 활약을 펼친 아시아쿼터 선수에게 주는 '아시아특별상'도 가져갔고, 3점 슛 성공률 1위 트로피도 챙겼습니다.

이현중은 3점 슛 성공률 상을 받으면서 "이것은 팀의 상이라고 생각한다. 팀원들이 스크린과 패스 등으로 희생해줬기에 슛을 넣을 수 있었다"고 소감을 밝혔습니다.

아시아특별상에 대해선 "이 상을 받게 돼 영광스럽고, 팀원들과 감독님, 나가사키 팬들에게 영광을 돌린다"고 말했습니다.

(사진=B.리그 인스타그램 캡처, 연합뉴스)
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