[속보] 6·3 지방선거 첫날 사전투표율 11.6%…역대 지선 최고치

제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날 투표율이 11.6%로 역대 지방선거 중 가장 높은 수치를 기록했습니다.



중앙선거관리위원회는 오늘(29일) 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4천464만 9천908명 가운데 518만 486명이 투표를 마쳤다고 전했습니다.



이는 지방선거 첫날 사전투표율을 기준으로 역대 가장 높은 수치입니다.



종전 최고 투표율이었던 2022년 제8회 지방선거의 첫날 사전투표율인 10.18%와 비교하면 1.42%포인트 높습니다.



오늘 가장 높은 투표율을 기록한 지역은 전남으로 22.31%를 나타냈습니다.



전북이 19.39%, 강원이 14.37%, 광주가 14.19%로 그 뒤를 이었습니다.



반면 가장 낮은 곳은 9.02%를 기록한 대구로 파악됐습니다.



이어 경기 9.78%, 인천 10.15%, 부산 10.68% 순이었습니다.



서울의 투표율은 11.22%로 집계됐습니다.



사전투표는 내일(30일)까지 이어지며 투표 시간은 오전 6시부터 오후 6시까지입니다.



사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 합니다.



전국에는 총 3천571개의 투표소가 설치됐습니다.



투표소 위치는 선관위 홈페이지(www.nec.go.kr)나 1390번 대표전화로 확인할 수 있습니다.