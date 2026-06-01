정말 '묻지마' 범죄가 맞을까…가려지는 여성 살해 [취재파일]

#10년 전 5월 17일 새벽, 서울 강남역 인근 남녀 공용화장실에서 20대 여성이 일면식도 없는 남성에 의해 살해됐다. 범인은 34세 남성 김성민으로, 피해자와는 전혀 모르는 사이였다. 김성민은 피해자에 앞서 공용화장실에 들른 남성 6명은 살해하지 않고 그냥 보냈다. 여성이 오기만을 기다렸다가 살해한 것이다. 김성민은 '평소 여성들이 날 무시했다'고 진술했다.

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여성만 선별해 살해해도…'묻지마' 범죄

택시기사는 보낸 뒤, 약한 여성 골라서 범행

#2024년 9월 26일, 전남 순천에서 검정고시에 합격하고 경찰 공무원을 꿈꾸던 17세 여학생이 30세 남성 박대성에 의해 살해됐다. 피해자는 박대성과 일면식도 없는 관계로, 집으로 귀가하던 중 살해 당했다. 박대성은 피해자를 살해하기 전에 만난 택시 운전기사는 건너뛰고, 걸어가던 여학생을 800m 미행해 범행했다.

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#지난달 5일, 23세 남성 장윤기는 광주 광산구의 한 보행로에서 귀가하던 고등학교 2학년 여학생을 살해했다. 피해자는 장윤기와 모르는 사이였다. 당초 장윤기는 자신의 교제 요구를 거절한 여성을 살해하려 했으나 실패했고, 이후 다른 분풀이 대상을 찾아 살해했다.

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"나흘에 여성 한 명이 모르는 남성에게 살해되거나 살해될 뻔해"

'묻지마' 범죄가 물어보지 않은 맥락

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반복되는 여성 살해…10년째 정부 기준·통계조차 없어

김정혜/한국여성정책연구원 부연구위원

'묻지마' 범죄라고 명명해버리면 가해자가 사이코패스인지, 정신질환자인지를 묻게 된다. 이런 범죄는 사이코패스가 저지른다는 결론에 도달하고, 이후 나올 수 있는 대책은 정신질환자 통제에 그친다. 정부가 여성 살해를 명확히 정의하면 범죄의 의미에 대해 명확히 전달할 수 있고, 범행 동기를 조사하는 수사부터 처벌, 범죄 예방활동까지 방향성이 달라진다. 국가 차원에서 여성 살해 통계를 집계하고 관리한다면 구조적으로 이를 줄이려는 노력도 동반될 것이다.