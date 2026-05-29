뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이스라엘군, 민항기에 '드론 오인' 사격 정황…조사 착수

김민표 기자
작성 2026.05.29 17:46 조회수
레바논 남부 마을에서 작전 중인 이스라엘군 병사
▲ 자료 사진 (이스라엘군)

이스라엘군은 팔레스타인 요르단강 서안 상공을 비행하던 민항기를 드론으로 오인해 사격한 정황이 있어 조사에 착수할 예정이라고 29일(현지시간) 밝혔습니다.

이스라엘군에 따르면 이번 사건은 전날 밤 팔레스타인 서안의 베이트 엘 정착촌 주민들이 상공에서 미확인 드론 여러 대를 목격했다고 신고하면서 시작됐습니다.

신고 접수 후 이스라엘군 병력이 수색을 위해 현지에 출동했고, 그중 한 부대가 해당 비행체를 드론으로 판단해 발포했습니다.

그러나 이후 이스라엘의 관문인 벤구리온 공항으로 향하는 항공기들의 비행경로가 동쪽으로 변경되고 항공기들이 베이트 엘 상공을 비교적 낮게 비행했으며, 이것이 드론 오인 신고를 촉발했을 가능성이 제기됐습니다.

이스라엘군은 이와 함께 당시 경찰 드론이 베이트 엘 상공을 비행하면서, 주민들의 신고를 유발했을 가능성도 있다고 보고 조사에 착수했습니다.

이번 사건으로 인한 피해나 사상자는 보고되지 않았습니다.

(사진=이스라엘군 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김민표 기자 사진
김민표 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지