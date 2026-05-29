이스라엘군, 민항기에 '드론 오인' 사격 정황…조사 착수

▲ 자료 사진 (이스라엘군)

이스라엘군은 팔레스타인 요르단강 서안 상공을 비행하던 민항기를 드론으로 오인해 사격한 정황이 있어 조사에 착수할 예정이라고 29일(현지시간) 밝혔습니다.이스라엘군에 따르면 이번 사건은 전날 밤 팔레스타인 서안의 베이트 엘 정착촌 주민들이 상공에서 미확인 드론 여러 대를 목격했다고 신고하면서 시작됐습니다.신고 접수 후 이스라엘군 병력이 수색을 위해 현지에 출동했고, 그중 한 부대가 해당 비행체를 드론으로 판단해 발포했습니다.그러나 이후 이스라엘의 관문인 벤구리온 공항으로 향하는 항공기들의 비행경로가 동쪽으로 변경되고 항공기들이 베이트 엘 상공을 비교적 낮게 비행했으며, 이것이 드론 오인 신고를 촉발했을 가능성이 제기됐습니다.이스라엘군은 이와 함께 당시 경찰 드론이 베이트 엘 상공을 비행하면서, 주민들의 신고를 유발했을 가능성도 있다고 보고 조사에 착수했습니다.이번 사건으로 인한 피해나 사상자는 보고되지 않았습니다.(사진=이스라엘군 제공, 연합뉴스)