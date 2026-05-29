정청래, 사전투표 첫날 경기·충청 찾아…"힘 있는 여당 후보 선택해야"

▲ 더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장이 29일 경기 성남시 중원구에서 추미애 경기지사와 김병욱 성남시장 지원 유세를 하고 있다.

정청래 민주당 총괄상임선거대책위원장은 6·3 지방선거 사전투표 시작일인 오늘(29일) 경기와 충남 표심을 공략했습니다.정 위원장은 국민의힘 후보 유세를 지원하는 이명박 전 대통령과 박근혜 전 대통령을 비판하며 이재명 대통령의 지지를 투표로 보여달라고 강조했습니다.정 위원장은 이날 오전 서울 마포구에서 사전투표를 마친 뒤 경기 성남 모란시장 앞으로 이동해 추미애 경기도지사 후보와 김병욱 성남시장 후보를 지원했습니다.정 위원장은 유세에서 "국정농단과 촛불혁명으로 탄핵된 박근혜가 걸어 다니고 있다"며 "박근혜가 싫다면 추 후보와 김 후보에게 투표해야 한다"고 말했습니다.이어 "부정부패로 감옥에 갔다 온 이명박도 걸어 다니고 있다"면서 "내란 우두머리 윤석열의 부활을 꿈꾸는 윤어게인을 물리쳐야 한다"고 목소리를 냈습니다.정 위원장은 오후엔 충남을 찾아 '힘 있는 여당 후보'를 선택해달라고 호소했습니다.충남 당진 유세에서 "이 대통령은 민주당 당원이고, 대통령이 속해있는 정당을 여당이라고 부른다"며 "이 대통령이 일을 잘하고 있다고 생각한다면 당진시장 후보 김기재에게 투표해주기를 바란다"고 말했습니다.이어 "당진이 발전하려면 예산을 많이 끌어와야 하고, 필요한 법을 통과시켜야 한다"며 "이재명 정부에서 예산을 편성하고, 민주당이 (예산안을) 통과시킨다. 팔이 안으로 굽는다고, (민주당 후보를) 당진시장으로 만들어주면 조금이라도 예산을 더 많이 배정하려 노력하지 않겠는가"라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)