"우리 시대는 끝나지 않았어"…'토이 스토리 5', 우디·버즈·제시의 반격

이미지 확대하기

영화 '토이 스토리 5'가 캐릭터들의 유쾌한 매력부터 작품의 특별한 메시지를 모두 담아낸 파이널 예고편을 공개했다.29일 공개된 파이널 예고편은 '보니'에게 찾아온 새로운 친구 '릴리패드'와 불편한 동거를 시작하게 된 장난감들의 모습을 담아내며 눈길을 끈다. 채팅부터 검색, 게임 기능까지 갖춘 최첨단 전자기기에 푹 빠진 '보니'를 보며 위기감을 느낀 '제시'의 도움 요청을 받고 오랜만에 돌아온 '우디'와 그의 최고의 파트너인 '버즈'는 "우리한테 맡겨"라며 자신감을 드러낸다. 하지만 '릴리패드'는 "보니는 더 이상 장난감과 놀지 않아. 내가 필요해!"라며 변해버린 세상을 실감하게 만들고, 압도적인 존재감으로 장난감들 사이 갈등이 더욱 깊어질 것을 암시해 궁금증을 높인다.과거의 상처를 뒤로한 채 '보니'를 지키고 진정한 우정을 찾아주기로 결심한 '제시'가 어떤 선택과 여정을 이어가게 될지 궁금증을 자아내는 가운데, 또 한 번 깊은 울림을 선사할 명장면의 탄생을 예고하며 팬들의 기대감을 높인다.'토이 스토리 5'는 '보니'의 새 친구가 된 스마트 태블릿 '릴리패드'의 등장으로 전에 없던 위기를 마주한 '제시', '우디', '버즈' 등 장난감들이 다시 뭉쳐 예측불가한 여정을 함께하는 이야기를 담은 영화다.'니모를 찾아서', '월-E'로 미국 아카데미 장편애니메이션상을 수상하고, 지난 '토이 스토리' 시리즈에도 참여했던 앤드류 스탠튼이 연출을 맡았고, '엘리멘탈'에서 프로듀서를 담당했던 맥케나 해리스가 연출에 함께 참여했다. '우디' 역의 톰 행크스, '버즈' 역의 팀 알렌, '제시' 역의 조안 쿠삭 등 기존 '토이 스토리' 시리즈의 캐릭터를 연기했던 배우들이 그대로 돌아온다.'토이 스토리 5'는 오는 6월 17일 극장 개봉 예정이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)