두산, 새 아시아 쿼터 다카다 영입…"직구 최고 시속 148㎞"

▲ 두산 베어스의 새 아시아 쿼터 선수 다카다 다쿠토
프로야구 두산 베어스가 새 아시아 쿼터 선수로 일본 출신 왼팔 투수 다카다 다쿠토(23)를 영입했습니다.
두산은 오늘(29일) "다카다와 총액 12만(이적료 5만·연봉 7만 달러)에 계약했다"고 밝혔습니다.
2021년 일본프로야구(NPB) 요코하마 베이스타스 6라운드 지명을 받아 데뷔한 다카다는 신장 179㎝·체중 84㎏의 신체조건을 지녔다, 지난해부터 NPB 2군 니가타 오이식스 유니폼을 입었고, 올 시즌 10경기에 등판해 61.2이닝을 소화하면서 4승 2패를 작성했습니다.
평균자책점은 1.75로 NPB 2군 이스턴리그 전체 1위입니다.
두산은 올 시즌을 앞두고 아시아 쿼터로 영입했던 일본인 오른손 투수 타무라 이치로(31)를 지난 26일 방출했습니다.
타무라는 구원 투수로 17경기에 출전해 1승 1패 2홀드, 28피안타(3피홈런) 5볼넷 14탈삼진에 평균자책점 7.31로 기대에 못 미치는 성적을 기록했습니다.
피안타율 0.384, 이닝당 출루허용률(WHIP) 2.06으로 투구 내용도 좋지 않았습니다.
이에 새 아시아 쿼터 역시 구원 투수를 영입할 것이라 예측됐지만, 김원형 두산 감독이 구단에 선발 자원을 뽑아달라고 요청한 것으로 알려졌습니다.
두산 구단 관계자는 "다카다는 최고 148㎞의 속구를 바탕으로 커터, 스플리터, 체인지업을 두루 구사한다"며 "100구 이상의 투구에도 흔들리지 않는 모습으로 선발투수로서 매력이 있다. 우수한 디셉션 동작과 빠른 팔 스윙을 바탕으로 경기를 끌어갈 줄 아는 자원이라 판단했다"고 설명했습니다.
다카다는 행정 절차를 마무리한 뒤 곧 1군 엔트리에 합류할 예정입니다.
그는 "두산의 일원이 되어 영광이다. 올 시즌 NPB에서 컨디션이 좋았다"며 "KBO리그에서도 그 흐름을 이어 팀 승리에 공헌하는 것만 신경 쓰겠다"고 밝혔습니다.
(사진=두산 베어스 제공, 연합뉴스)
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