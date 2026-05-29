두산, 새 아시아 쿼터 다카다 영입…"직구 최고 시속 148㎞"

▲ 두산 베어스의 새 아시아 쿼터 선수 다카다 다쿠토

프로야구 두산 베어스가 새 아시아 쿼터 선수로 일본 출신 왼팔 투수 다카다 다쿠토(23)를 영입했습니다.두산은 오늘(29일) "다카다와 총액 12만(이적료 5만·연봉 7만 달러)에 계약했다"고 밝혔습니다.2021년 일본프로야구(NPB) 요코하마 베이스타스 6라운드 지명을 받아 데뷔한 다카다는 신장 179㎝·체중 84㎏의 신체조건을 지녔다, 지난해부터 NPB 2군 니가타 오이식스 유니폼을 입었고, 올 시즌 10경기에 등판해 61.2이닝을 소화하면서 4승 2패를 작성했습니다.평균자책점은 1.75로 NPB 2군 이스턴리그 전체 1위입니다.두산은 올 시즌을 앞두고 아시아 쿼터로 영입했던 일본인 오른손 투수 타무라 이치로(31)를 지난 26일 방출했습니다.타무라는 구원 투수로 17경기에 출전해 1승 1패 2홀드, 28피안타(3피홈런) 5볼넷 14탈삼진에 평균자책점 7.31로 기대에 못 미치는 성적을 기록했습니다.피안타율 0.384, 이닝당 출루허용률(WHIP) 2.06으로 투구 내용도 좋지 않았습니다.이에 새 아시아 쿼터 역시 구원 투수를 영입할 것이라 예측됐지만, 김원형 두산 감독이 구단에 선발 자원을 뽑아달라고 요청한 것으로 알려졌습니다.두산 구단 관계자는 "다카다는 최고 148㎞의 속구를 바탕으로 커터, 스플리터, 체인지업을 두루 구사한다"며 "100구 이상의 투구에도 흔들리지 않는 모습으로 선발투수로서 매력이 있다. 우수한 디셉션 동작과 빠른 팔 스윙을 바탕으로 경기를 끌어갈 줄 아는 자원이라 판단했다"고 설명했습니다.다카다는 행정 절차를 마무리한 뒤 곧 1군 엔트리에 합류할 예정입니다.그는 "두산의 일원이 되어 영광이다. 올 시즌 NPB에서 컨디션이 좋았다"며 "KBO리그에서도 그 흐름을 이어 팀 승리에 공헌하는 것만 신경 쓰겠다"고 밝혔습니다.(사진=두산 베어스 제공, 연합뉴스)