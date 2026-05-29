[자막뉴스] '초과이윤 처분' 이슈 맞붙은 수장들…산업장관 페북에 댓글 단 김영훈 장관

최근 삼성전자 노사 갈등 사태를 계기로 촉발된 반도체 대기업의 초과이익 처분 문제를 두고 관련 부처 장관들 사이에서도 극명한 온도차가 감지되고 있습니다.



김영훈 고용노동부 장관이 대기업의 초과이익을 사회적으로 재분배해야 한다고 화두를 던진 데 대해 김정관 산업통상부 장관이 지금은 투자가 최우선이라고 맞받은 겁니다.



김정관 장관은 오늘(29일) 자신의 소셜미디어에 "인공지능 시대의 승부는 압도적인 속도와 규모에서 갈린다"며 "지금은 반도체 산업이 만들어내는 이윤을 미래를 위한 '생산적 재투자'로 연결해야 하는 절체절명의 시간"이라고 강조했습니다.



특히, 투자 기회를 단 한번만 놓쳐도 산업 생태계가 붕괴 돼 우리 기업들이 패자가 될 수 있다며 "지금 필요한 건 머뭇거림이 아니라 결단이고, 분산이 아니라 집중"이라고 말했습니다.



김정관 장관이 강조한 '생산적 재투자'는 김영훈 노동부 장관의 최근 발언에 대한 의견 개진으로 풀이됩니다.



김영훈 장관도 곧장 김정관 장관의 이 게시물에 "협력업체 동반성장으로 노동과 함께하는 진짜 성장을 만들자"는 댓글을 달았습니다.



앞서 김영훈 장관은 그제(27일) 출입기자단 차담회에서 "대기업의 초과이익을 어떻게 사회적으로 분배할 것인가에 대한 유일한 해법은 사회적 대화밖에 없다"며 다음 달 1일 노동부가 주관해 긴급토론회를 열 계획이라고 밝혔습니다.



이를 두고 정부가 대기업의 이윤을 뺏어 나눠주려는 것이 아니냐는 지적이 나오자 김영훈 장관은 소셜미디어에 "정부는 기업의 정당한 이익에 강제로 관여할 권한도, 생각도 없다"고 밝혔습니다.



그러면서도 삼성전자 사례를 들며 "성과 공유가 정규직, 원청으로 한정되는 것이 옳은가 하는 문제의식"이라고 설명했습니다.



김정관 장관은 관료·기업인 출신, 김영훈 장관은 민주노총 위원장 출신으로, 정부 내 산업·노동 정책을 총괄하는 두 장관이 민간 기업의 이익 처분을 두고 서로 결이 다른 메시지를 낸 셈인데, 강유정 청와대 수석대변인은 어제 브리핑에서 "청와대 역시 향후 토론회를 통해 다양한 공론화의 기회가 있었으면 좋겠다"고 말했습니다.



(취재 : 김민정 / 영상편집 : / 디자인 : 이수민 / 제작 : 디지털뉴스부)