지선 첫날 사전투표율 오후 4시 현재 9.25%…참여자 400만 명 넘겨

▲ 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 점심 시간 서울 서초구 서초4동주민센터 사전투표소에 유권자들의 발길이 이어지고 있다.

중앙선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오후 4시 현재 투표율이 9.25%로 집계됐다고 밝혔습니다.이날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4,464만 9,908명 가운데 412만 9,131명이 투표를 마쳤습니다.이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(8.22%)과 비교해 1.03%포인트 높은 투표율입니다.현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남으로 18.61%를 기록했습니다.전북(15.91%), 강원(11.75%), 광주(11.34%) 등이 뒤를 이었습니다.가장 낮은 곳은 7.20%를 기록한 대구였으며 이어 경기(7.68%), 인천(8.0%), 울산(8.43%) 등 순이었습니다.서울의 투표율은 8.76%를 기록했습니다.사전투표는 이날부터 30일까지 이틀간 오전 6시부터 오후 6시까지 이뤄집니다.사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 합니다.투표소 위치는 선관위 홈페이지(www.nec.go.kr)나 대표전화(☎1390)로 확인할 수 있습니다.(사진=연합뉴스)