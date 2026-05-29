뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

지선 첫날 사전투표율 오후 4시 현재 9.25%…참여자 400만 명 넘겨

배준우 기자
작성 2026.05.29 16:28 조회수
지선 첫날 사전투표율 오후 4시 현재 9.25%…참여자 400만 명 넘겨
▲ 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 점심 시간 서울 서초구 서초4동주민센터 사전투표소에 유권자들의 발길이 이어지고 있다.

중앙선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오후 4시 현재 투표율이 9.25%로 집계됐다고 밝혔습니다.

이날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4,464만 9,908명 가운데 412만 9,131명이 투표를 마쳤습니다.

이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(8.22%)과 비교해 1.03%포인트 높은 투표율입니다.

현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남으로 18.61%를 기록했습니다.

전북(15.91%), 강원(11.75%), 광주(11.34%) 등이 뒤를 이었습니다.

가장 낮은 곳은 7.20%를 기록한 대구였으며 이어 경기(7.68%), 인천(8.0%), 울산(8.43%) 등 순이었습니다.

서울의 투표율은 8.76%를 기록했습니다.

사전투표는 이날부터 30일까지 이틀간 오전 6시부터 오후 6시까지 이뤄집니다.

사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 합니다.

투표소 위치는 선관위 홈페이지(www.nec.go.kr)나 대표전화(☎1390)로 확인할 수 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 지방선거
배준우 기자 사진
배준우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지