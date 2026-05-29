[격전지] "결집해도 40%대 초반"…이탈한 대구 보수표, 어디로?

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 이기헌 더불어민주당 의원, 김소희 국민의힘 의원, 김봉신 메타보이스 대표, 손석민 SBS 논설위원

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● '격전지' 여론조사 결과는?



이기헌 / 더불어민주당 의원

"부산 북갑, 전재수 지지층 유권자들이 하정우로 표심 몰릴 것"

"평택을 유의동·황교안 단일화 어려워…유의미한 결과 없을 듯"

"대구, 김부겸 당선되면 '경제적 실리'·'정치 발전사 명분' 얻을 것"



김소희 / 국민의힘 의원

"이 대통령 부산 방문, 전재수보다는 하정우 지원 의도인 듯"

"황교안, 사전투표 끝나고 사퇴하면 유의동으로 표심 몰릴 듯"

"대구, 특정 언론사 외 여론조사 응답 낮아…국힘이 우세"



김봉신 / 메타보이스 대표

"전국적으로 교차 투표·분할 투표 유권자들 상당히 있을 듯"

"평택을 응답률 점점 오르면서 조국 우세 보여"

"대구, 보수 최대 결집도 40% 안팎…보수 이탈층 표심 지켜봐야"



손석민 / SBS 논설위원

"평택을, 여론조사 피로도 심해…우세 따지기 어려워"

"대구, 부동층 유독 많아…회색지대 확실한 듯"



● TV 토론회 '난타전'



서울시장 TV 토론, '부동산·안전' 놓고 난타전

정원오 "오세훈, 주거난에 전임 시장·정부 탓"

오세훈 "제초제 뿌려놓고 나가서 원상복구 중"

김정철 "정원오, 기득권 뒤에 숨어 토론 회피"

권영국 "오세훈, 'GTX 철근 누락' 잘못 인정하라"



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