[격전지] '초접전' 평택을…전문가도 "사람의 힘으로 예측 못 한다"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 이기헌 더불어민주당 의원, 김소희 국민의힘 의원, 김봉신 메타보이스 대표, 손석민 SBS 논설위원

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● '격전지' 여론조사 결과는?



이기헌 / 더불어민주당 의원

"부산 북갑, 전재수 지지층 유권자들이 하정우로 표심 몰릴 것"

"평택을 유의동·황교안 단일화 어려워…유의미한 결과 없을 듯"

"대구, 김부겸 당선되면 '경제적 실리'·'정치 발전사 명분' 얻을 것"



김소희 / 국민의힘 의원

"이 대통령 부산 방문, 전재수보다는 하정우 지원 의도인 듯"

"황교안, 사전투표 끝나고 사퇴하면 유의동으로 표심 몰릴 듯"

"대구, 특정 언론사 외 여론조사 응답 낮아…국힘이 우세"



김봉신 / 메타보이스 대표

"전국적으로 교차 투표·분할 투표 유권자들 상당히 있을 듯"

"평택을 응답률 점점 오르면서 조국 우세 보여"

"대구, 보수 최대 결집도 40% 안팎…보수 이탈층 표심 지켜봐야"



손석민 / SBS 논설위원

"평택을, 여론조사 피로도 심해…우세 따지기 어려워"

"대구, 부동층 유독 많아…회색지대 확실한 듯"



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