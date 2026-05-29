[자막뉴스] 논두렁 떨어진 '농약통' 그 옆엔…친형 부부 '잔혹' 살해 이유가 고작

충남 논산에서 50대 남성과 이 남성의 친형 부부가 각각 숨진 채 발견되는 사건이 발생했습니다.



경찰은 형 부부 시신이 심하게 훼손됐다는 점으로 미뤄 살인 사건으로 보고 수사를 벌이고 있습니다.



경찰은 어제(28일) 저녁 7시쯤 50대 A 씨에 대한 실종 신고를 받고 수색을 벌이다 논산시 연무읍의 한 논두렁에서 농약 통과 함께 숨져 있는 A 씨를 발견했습니다.



경찰은 최초 실종신고를 한 A 씨 아내를 상대로 경위를 조사하는 과정에서 연무읍의 한 주택 창고 안에서 A 씨의 50대 친형과 형수의 시신도 발견했습니다.



경찰 조사 결과 A 씨는 형 부부와 평소 금전 문제로 갈등을 겪어왔던 것으로 파악됐습니다.



경찰은 친형 부부 시신 여러 곳에서 발견된 타살흔 등으로 미뤄 A 씨가 형 부부를 살해하고 자신은 음독해 숨졌을 가능성이 있는 것으로 보고 국립과학수사연구원에 이들의 시신 부검을 의뢰하는 한편, 일가족을 상대로 자세한 경위를 조사하고 있습니다.



경찰 관계자는 "최초 신고자인 A 씨 아내의 공범 여부 등을 조사 중인데 현재까지 범죄 혐의점은 찾지 못했다"며 "추가 조사 후 특이점이 없으면 피의자인 A 씨가 사망함에 따라 사건을 '공소권 없음'으로 종결할 예정" 이라고 밝혔습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 김혜주, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)