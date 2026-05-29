뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"혹시 저 사람?"…95세 치매 노인 찾아낸 경찰 '매의 눈'

작성 2026.05.29 15:44 조회수
배회 중인 A씨 발견한 박재석 경위 / 경기남부경찰청 제공
▲ 배회 중인 A씨 발견한 박재석 경위

"처음 겪는 일이라 가족 모두가 발만 동동 구르고 있었는데 경찰분들이 전문적으로 대처해 주신 덕분에 아버지를 신속하게 찾을 수 있었습니다."

길거리를 헤매던 95세 아버지를 무사히 품에 안은 아들이 경기남부경찰청 홈페이지에 남긴 감사의 글입니다.

행방이 묘연했던 고령의 치매 노인이 무사히 귀가할 수 있었던 배경에는 퇴근길 동선을 바꿔 수색에 나선 한 경찰관의 판단이 있었습니다.

오늘(29일) 군포경찰서에 따르면 지난달 29일 오후 4시쯤 치매 노인 A 씨가 같은 날 정오쯤 집을 나선 뒤 귀가하지 않는다는 112 신고가 접수됐습니다.

금정파출소와 실종수사팀이 동원돼 추적에 나섰으나 A 씨의 행방은 쉽사리 드러나지 않았습니다.

당시 수색에 참여했던 금정파출소 박재석 경위는 오후 4시 53분쯤 육아기 단축근무를 사용해 동료들보다 1시간 먼저 퇴근길에 올랐습니다.

하지만 박 경위는 곧장 귀가하지 않고 A 씨의 예상 이동 경로를 따라 차량을 운행하며 주변 수색을 이어갔습니다.

그러던 박 경위의 눈에 반대편 차선 인도를 배회하던 A 씨가 들어왔습니다.

곧바로 금정파출소에 지원을 요청했고, 현장에 도착한 수색팀은 오후 5시쯤 A 씨를 가족에게 무사히 인계했습니다.
박재석 경위
경찰은 고령인 실종자가 장시간 야외에 머문 점을 고려해 119 구급대를 자택으로 불러 건강 상태를 살폈으며, 특별한 이상이 없음을 확인하고 철수했습니다.

(사진=연합뉴스/경기남부경찰청 제공)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지