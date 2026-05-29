아이들 소연, '그래미 수상' 앤더슨 팩 손잡았다…영화 'K-Pops!' OST 참여

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그룹 아이들(i-dle)의 리더 소연이 미국의 싱어송라이터이자 그래미 수상 아티스트인 앤더슨 팩과 첫 협업곡을 선보였다.소연과 앤더슨 팩이 함께한 신곡 'International'은 29일 각종 음원 플랫폼을 통해 공개됐다. 이 곡은 앤더슨 팩이 연출한 영화 K-Pops!의 OST 앨범 'K-Pops! (Music from and inspired by K-Pops! Motion Picture)' 수록곡이다.'International'은 세계적인 팝스타 Bruno Mars와 프로젝트 그룹 Silk Sonic으로 활동하며 그래미 어워드를 총 9차례 수상한 앤더슨 팩과 소연의 첫 협업으로 주목받고 있다. 소연 특유의 강렬한 래핑과 앤더슨 팩의 리드미컬한 보컬이 어우러져 국경과 장르를 넘나드는 에너지를 담아냈다.특히 이번 OST 앨범에는 K팝을 대표하는 다양한 아티스트들이 참여한 것으로 알려져 발매 전부터 글로벌 음악 팬들의 기대를 모았다. 여기에 아이들의 리더이자 프로듀서로서 독보적인 존재감을 보여온 소연까지 합류하며 화제를 더했다.소연은 최근 국내외 뮤지션들과의 협업을 통해 음악적 스펙트럼을 꾸준히 넓혀가고 있다. 지난해 프로듀서 R.Tee의 '담다디' 피처링에 참여한 데 이어 지난 2월에는 미국 래퍼 Odetari와 협업곡 'DON'T DIE'를 발표했다. 또한 최근에는 'icebluerabbit(아이스블루래빗)'이라는 이름으로 아이들의 디지털 싱글 'Mono (Feat. skaiwater)' 작곡에 참여하며 프로듀서로서의 역량도 보여주고 있다.한편 소연이 속한 i-dle은 현재 네 번째 월드투어 '2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]'을 진행 중이다. 지난 27일 Melbourne 공연을 성공적으로 마친 데 이어 오는 30일에는 Qudos Bank Arena에서 현지 팬들과 만난다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)