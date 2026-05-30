하늘에서 36개로 쪼개져 쏟아졌다…'요격 불가능' 미사일의 정체 [스프]

⚡ 스프 핵심요약



690발 복합 공습: 러시아는 2026년 5월 24일 새벽 드론 600기와 미사일 90발을 우크라이나 전역에 발사했으며, 키이우 주거지·학교·박물관·급수시설이 피해를 입고 최소 4명이 사망했습니다.



오레시니크 세 번째 실전 사용: 푸틴이 "요격 불가능"이라 주장한 중거리탄도미사일(IRBM) 오레시니크(Oreshnik)가 전쟁 개시 후 세 번째로 사용됐으나, 전문가들은 이를 군사적 게임체인저보다 서방 겨냥 정치적 과시 무기로 평가합니다.



유럽 전체가 사정권: 사거리 3,500~5,470km의 오레시니크는 2025년 12월 벨라루스에 배치됐으며, 베를린·파리·런던이 모두 타격 범위에 들어가면서 NATO 안보질서에 새로운 균열을 만들고 있습니다.

1. 전쟁 개시 후 가장 무거운 공습 중 하나, 키이우 일대가 불타다

2. 오레시니크, 푸틴이 자랑한 "요격 불가능" 미사일의 정체

3. 세 번째 실전 사용이 던지는 메시지: 단발성 시연에서 전략무기 카탈로그로

4. "보복"이라 하지만 실제론 민간 공간이 주된 피해

5. 예고된 공격과 러시아의 심리전: "키이우를 떠나라"

6. 민간인 피해의 진짜 의미: 숫자가 아니라 연쇄적 붕괴

7. 벨라루스 배치로 유럽 전체가 사정권에, NATO 안보질서의 균열

8. 게임체인저인가, 공갈용 무기인가: 전문가들의 평가

Deep Dive Q&A

2026년 5월 24일 새벽 1시(현지 시간), 우크라이나 공군은 러시아가 드론 600기와 미사일 90발을 동시 발사했다고 발표했습니다. 로이터와 AP통신 보도에 따르면 이는 러시아의 전면 침공 이후 키이우에 대한 가장 무거운 공격 중 하나로 기록됐습니다. 우크라이나 방공망은 드론 549기와 미사일 55발을 격추·교란했으나, 나머지가 키이우와 체르카시, 하르키우, 오데사 등 여러 지역을 강타했습니다.키이우시 군사행정청장 티무르 트카첸코는 텔레그램을 통해 "수도가 대규모 탄도미사일 공격을 받았다"며 "셰브첸키우스키, 드니프로우스키, 포딜스키 구역 최소 4곳에서 화재와 주거건물 피해가 보고됐다"고 밝혔습니다. 키이우 시장 비탈리 클리츠코는 셰브첸코 구역의 한 주거건물의 전면이 통째로 무너졌고, 학교 입구는 잔해에 막혀 대피소 안 시민들이 갇혔다고 전했습니다.특히 체르노빌 박물관은 사실상 전소됐습니다. 박물관장 비탈리나 마르티노우스카는 로이터와의 인터뷰에서 "현재 박물관 내 단 한 개 방도 파괴되지 않은 곳이 없다"고 증언했습니다. UN 제네바 사무소는 이번 공격을 "키이우 시민들이 전쟁의 무서운 소리 속에 깨어난 날"이라 표현하며, 반복되는 민간인 피해 패턴이 중단돼야 한다고 촉구했습니다.이번 공격에서 가장 주목받은 무기는 러시아의 오레시니크 미사일입니다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 공격 직후 텔레그램을 통해 "러시아가 빌라 체르크바 지역에 오레시니크를 발사했다"고 밝혔습니다. 러시아 국방부도 이를 공식 확인했습니다.미국 전략국제문제연구소(CSIS) 미사일 위협 데이터베이스에 따르면 오레시니크는 사거리 3,500~5,470km의 중거리탄도미사일로 분류되며, 다탄두 능력을 갖춘 것으로 평가됩니다. CSIS는 "오레시니크는 6개의 재진입체로 분리되고, 각 재진입체가 다시 다수의 하위 탄체를 전개할 수 있다"고 분석했습니다. 로이터는 이번 공격 영상을 분석한 오픈소스 조사자의 평가를 인용해 "36개의 하위 탄체가 관찰됐다"고 전했습니다.푸틴 대통령은 지난 2024년 11월 첫 실전 사용 당시 "이 미사일은 음속의 10배 이상 속도로 날아가기 때문에 요격이 불가능하다"고 주장했습니다. 하지만 CSIS는 "탄도미사일 재진입체가 극초음속 영역에 도달하는 것은 드문 일이 아니며, 그것만으로 활공체형 극초음속 무기와 동일시할 수는 없다"고 반박했습니다. 즉, 오레시니크는 기술적으로 'IRBM + 고속 재진입 + 다탄두 분산 효과'에 가까우며, "절대 요격 불가능"이라는 주장은 과장일 가능성이 크다는 것입니다.이번 공격은 오레시니크의 세 번째 실전 사용입니다. 첫 번째는 2024년 11월 우크라이나 드니프로, 두 번째는 2026년 1월, 그리고 이번이 세 번째입니다. 미국 무기통제협회(Arms Control Association)는 첫 사용 당시 우크라이나의 서방 제공 장거리타격에 대한 러시아의 대응이었다고 분석했습니다.영국 왕립합동군사연구소(RUSI)는 2024년 11월 분석 보고서에서 "오레시니크는 전장의 게임체인저라기보다, 서방과 우크라이나를 상대로 한 정치적 과시용 무기"라고 평가했습니다. 네브래스카대 국가안보연구소(NSRI)도 드니프로 공격을 분석하며 "값비싼 체계를 고가치 군사표적이 아니라 상징적·정치적 표적에 사용하는 패턴"이라고 지적했습니다.그런데 러시아가 이번에 세 번째로 오레시니크를 사용했다는 것은 중요한 의미를 갖습니다. 이는 러시아가 이 무기를 단발성 시연이 아니라 실제 전략무기 카탈로그에 올려놨다는 뜻입니다. 즉, 오레시니크의 진짜 위험은 전장에서의 파괴력이 아니라, 유럽과 서방을 상대로 한 정치적 공포효과에 있다는 것입니다.러시아 국방부는 이번 공격을 "우크라이나의 민간인 공격에 대한 보복"이라고 주장했습니다. 5월 22일 우크라이나 드론이 러시아 점령지 스타로빌스크의 학생 기숙사를 쳤고, 러시아 측은 사망자가 수십 명에 이른다고 주장했습니다. 러시아 외무부는 "이것이 마지막 경고"라며 "책임자들은 불가피하고 가혹한 처벌을 받을 것"이라고 밝혔습니다.하지만 우크라이나군은 "우리는 스타로빌스크에 주둔한 러시아 드론 부대를 타격했다. 민간인을 겨냥하지 않았다"고 반박했습니다. 더 중요한 것은 러시아가 "보복"이라고 하면서 정작 키이우 일대의 주거지, 학교, 박물관, 급수시설을 타격했다는 점입니다. 군사시설이 아니라 민간 공간이 주된 피해를 입은 것입니다.젤렌스키 대통령은 텔레그램을 통해 "러시아는 급수시설 3곳, 시장, 수십 개의 주거건물, 여러 학교를 쳤고, 그들의 '오레시니크'를 빌라 체르크바에 발사했다"며 "그들은 진정으로 정신이 나갔다"고 비난했습니다. 그는 또한 "이런 무기 사용은 다른 잠재적 침략자들에게 선례가 될 수 있다"며 "세계의 대응이 필요하다. 사후가 아니라 예방적 대응이 필요하다"고 강조했습니다.젤렌스키 대통령은 공격 하루 전인 5월 23일, 소셜미디어를 통해 "러시아가 오레시니크를 포함한 복합 공격을 준비 중"이라고 경고했습니다. 그는 우크라이나·미국·유럽 정보기관의 정보를 인용하며 "키이우를 포함한 우크라이나 전역이 표적"이라고 밝혔습니다. 실제로 공격은 예고대로 왔습니다.그런데 러시아는 공격 다음 날인 5월 25일, 더 강력한 경고를 발표했습니다. 러시아 외무부는 성명을 통해 "현재 상황에서 러시아군은 키이우의 우크라이나 군사산업복합체 기업들에 대한 일련의 체계적 타격을 시작할 것"이라며 "외국 시민, 외교 공관 및 국제기구 직원들에게 가능한 한 빨리 도시를 떠날 것을 권고한다"고 밝혔습니다.러시아 외무장관 세르게이 라브로프는 미국 국무장관 마르코 루비오에게 전화를 걸어 "미국 대사관 직원을 철수시키라"고 압박했습니다. 러시아 외무부는 "이는 키이우 정권의 러시아 영토 및 민간 시설에 대한 지속적인 테러 공격에 대응한 조치"라고 설명했습니다.하지만 우크라이나와 서방은 이를 심리전으로 해석했습니다. 우크라이나 외무장관 안드리 시비하는 "러시아의 협박에 굴복하지 말라"고 동맹국들에게 촉구했습니다. 프랑스 외교부 대변인은 "우리는 푸틴의 위협에 익숙하다. 철수는 있을 수 없다"고 밝혔습니다. EU의 키이우 주재 대사도 페이스북을 통해 "우리는 어디에도 가지 않는다"고 선언했습니다.이번 공격으로 최소 4명이 사망하고 100명 가까이 부상했습니다. 하지만 진짜 문제는 숫자가 아닙니다. UN 우크라이나 인권감시단(HRMMU)은 2026년 1월 발표에서 2025년이 우크라이나 민간인에게 2022년 이후 가장 치명적인 해였다고 밝혔습니다. 그 배경 중 하나가 바로 장거리 무기의 도시 공격 급증입니다. 2025년 장거리 무기는 우크라이나 민간인 피해의 35%를 차지했으며, 2024년보다 피해가 크게 늘었습니다.UN은 2026년 4월 월간 업데이트에서 2026년 1~4월 우크라이나 민간인 사상자가 전년 동기 대비 21% 증가했다고 발표했습니다. 항만·에너지·철도 등 필수 인프라 공격이 계속되면서 단순 인명 피해를 넘어 민간 생활체계 전체가 압박받고 있다는 것입니다.국제적십자위원회(ICRC)는 "인구 밀집 지역에서 광범위 효과를 내는 폭발성 무기는 즉각적 사망·부상뿐 아니라 연쇄적·장기적 피해를 초래한다"고 경고했습니다. ICRC 기술 보고서는 "학교가 파괴되면 교육이 멈추고, 급수시설이 망가지면 위생이 무너지고, 전력망이 끊기면 병원이 작동을 멈춘다"며 "이런 효과는 서로 얽혀 있기 때문에 한 번의 대규모 타격이 장기적 피해를 낳는다"고 설명했습니다.이번 키이우 공격에서 주거지·학교·시장·박물관·급수시설이 동시에 거론된 것은, 이런 연쇄효과의 전형적 징후입니다. 영국 가디언과 폭발성 무기 감시단체 AOAV의 2025년 데이터도 비슷한 방향을 가리킵니다. 세계 전체로는 폭발성 무기 민간 피해가 줄었는데도, 우크라이나에서는 오히려 민간 피해가 26% 증가했다는 것입니다.오레시니크의 함의는 우크라이나 안에 그치지 않습니다. 2025년 12월 러시아는 오레시니크를 벨라루스에 배치했다고 발표했습니다. 로이터와 AP, 무기통제 전문 블로그 Arms Control Wonk 분석에 따르면 이는 유럽을 겨냥한 도달시간과 정치적 압박을 높이며, 냉전 후 군비통제 구조의 잔여 질서를 추가로 잠식하는 조치로 받아들여졌습니다.Arms Control Wonk는 "이 배치는 정치적 선택"이라며 "오레시니크는 베를린·파리·런던을 겨냥할 수 있다"고 지적했습니다. 벨라루스는 리투아니아·라트비아·폴란드와 국경을 맞대고 있습니다. 즉, NATO 유럽 심장부가 이제 오레시니크 사정권에 들어간 것입니다.영국 국제전략연구소(IISS)는 2026년 1월 분석에서 "러시아가 우크라이나에서 오레시니크와 같은 장거리 체계를 사용한 것이 NATO 유럽에 대한 실질적 경고 효과를 가진다"고 평가했습니다. IISS는 특히 "유럽은 탄도미사일 조기경보 체계를 강화해야 한다"며 우주 기반 감시 시스템의 필요성을 강조했습니다.EU 외교안보정책 고위대표 카야 칼라스는 이번 공격을 "정치적 공포전술이자 무모한 핵 벼랑끝 전술(nuclear brinkmanship)"이라고 비난했습니다. 그녀는 "EU 외무장관들이 다음 주 회의에서 러시아에 대한 국제적 압력을 어떻게 높일지 논의할 것"이라고 밝혔습니다. 프랑스 대통령 에마뉘엘 마크롱은 "오레시니크 사용은 확전의 한 형태"라고 말했고, 독일 총리 프리드리히 메르츠도 "무모한 확전"이라고 규탄했습니다.결론부터 말하면, 전문가들은 오레시니크를 게임체인저로 보지 않습니다. RUSI는 "오레시니크는 전장의 게임체인저가 아니라 정치적 과시용 무기"라고 평가했습니다. 네브래스카대 NSRI도 "값비싼 체계를 고가치 표적이 아니라 상징적 표적에 쓰는 것"이라고 분석했습니다.실제로 이번 공격에서 오레시니크가 군사적으로 결정적 타격을 입혔다는 증거는 없습니다. 오히려 학교, 주거건물, 시장, 박물관, 급수시설이 피해를 입었고, 이는 민간 공간 전반에 위험을 확산시키는 효과를 냈습니다. 로이터가 전한 오픈소스 조사자 분석에 따르면 이번 공격에서 36개의 하위 탄체 전개가 관찰됐으며, 이는 정밀 단일타격보다 광역적 충격·침투·포화 효과를 노리는 운용 개념과 더 가깝다고 볼 수 있습니다.즉, 오레시니크의 진짜 위험은 전장에서의 파괴력이 아니라, 유럽과 서방을 상대로 한 정치적 공포효과에 있다는 것입니다. 이는 여러 자료를 종합했을 때 가능한 가장 설득력 있는 해석입니다.A1. 푸틴은 "음속의 10배 이상 속도로 요격 불가능"이라 주장했지만, CSIS는 "탄도미사일 재진입체가 극초음속 영역에 도달하는 것은 드문 일이 아니며, 활공체형 극초음속 무기와 동일시할 수 없다"고 반박했습니다. 실제로 우크라이나 방공망은 이번 공격에서 미사일 55발을 격추했습니다. 오레시니크 자체가 격추됐는지는 확인되지 않았지만, "절대 요격 불가능"이라는 주장은 과장일 가능성이 큽니다. IISS는 유럽의 탄도미사일 조기경보 체계 강화 필요성을 강조하며, 이는 이런 위협에 대응 가능성이 존재함을 시사합니다.A2. 직접적인 군사적 영향은 없지만, 세 가지 측면에서 주목할 필요가 있습니다. 첫째, 오레시니크는 중거리탄도미사일(IRBM)로, 북한이 개발 중인 화성-12형과 유사한 범주입니다. 러시아의 MIRV 기술과 다탄두 분산 운용 개념은 북한에도 참고 자료가 될 수 있습니다. 둘째, 러시아가 벨라루스에 오레시니크를 배치한 것처럼, 북한도 중국 접경이나 러시아 극동에 유사 체계를 배치할 가능성을 배제할 수 없습니다. 셋째, 이번 사례는 장거리 무기의 도시 공격이 민간 인프라에 연쇄적 피해를 준다는 점을 보여줍니다. 한국도 수도권 방공망 강화와 민간 대피체계 점검이 필요합니다.A3. 오레시니크는 군사적 효율보다 정치적 메시지 발신에 더 적합한 무기이기 때문입니다. RUSI와 NSRI는 "값비싼 체계를 고가치 군사표적이 아니라 상징적 표적에 사용하는 패턴"이라고 분석했습니다. 실제로 이번 공격에서도 군사시설보다 학교·박물관·급수시설 등 민간 공간이 주된 피해를 입었습니다. 러시아는 이를 통해 "우리는 확전 카드를 더 갖고 있다"는 메시지를 우크라이나와 서방에 보내고 있습니다. 이 무기는 "심리전·강압 외교"에 더 가까운 도구입니다.