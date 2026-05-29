"혼자 투표도 못해" 공개 저격…"본인도 하면 되지" 신경전

오늘(29일) 오전 부산 북구 덕천2동행정복지센터 투표소에서 국회의원 보궐선거 사전투표에 나선 민주당 하정우 후보.



전재수 민주당 부산시장 후보와 투표를 함께 했습니다.



[전재수/민주당 부산시장 후보, 하정우/민주당 부산북갑 국회의원 후보 : 고맙습니다.]



앞서 사전 투표를 하기 위해 부산 북구 만덕2동 행정복지센터를 찾은 같은 지역구 무소속 한동훈 후보는 이런 하 후보의 행보를 공개 저격했습니다.



[한동훈/무소속 부산북갑 국회의원 후보 : 혼자서는 투표도 못 하는 후보, 북구를 이끌 수 없습니다.]



한 후보는 "오히려 전재수 후보가 안쓰럽다는 생각이 들 정도"라며 "하 후보가 전 후보에게 큰 짐이 된다"고도 비판했습니다.



그러자 하 후보가 이런 한 후보의 말을 다시 반박하고 나서면서 두 후보 간 장외 설전에 불이 붙었습니다.



하 후보는 "전 후보와 함께 협업하겠다는 상징성을 말한 것뿐"이라며 한 후보의 주장을 일축했습니다.



[하정우/민주당 부산북갑 국회의원 후보 : 본인도 하실 수 있는 분 있으면 모셔서 하셨으면 될 일 아닙니까]



전재수 후보는 한 후보의 발언에 대해 "노 코멘트하겠다"고 답했습니다.



두 후보가 신경전을 벌이는 사이, 국민의힘 박민식 후보 역시 만덕2동 행정복지센터를 찾아 사전 투표했습니다.



박 후보는 "사전 투표든 본 투표든 보수의 결집을 위해서 최대한 많은 유권자가 투표하도록 독려하겠다"며 지지층 결집을 호소했습니다.



[박민식/국민의힘 부산북갑 국회의원 후보 : '결국 기호 2번으로 뭉쳐서 '원팀'이 되어야 부산 발전 또 북구 발전을 이룰 수 있다' 이런식으로 주민들도 많이 생각을 하시는 것 같습니다]



국민의힘 박형준 부산시장 후보와 개혁신당 정이한 부산시장 후보는 사전투표 하지 않았습니다.



이들은 다음 달 3일 본 투표일에 한 표를 행사할 예정입니다.



(취재: 김지욱, 영상취재: 윤형, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)