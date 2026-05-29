합수본, '통일교 쪼개기 후원' 전 충청권 총책임자 소환

▲ 경기도 가평군 통일교 천정궁

정교유착 비리를 수사하는 검·경 합동수사본부가 통일교 쪼개기 후원 의혹과 관련해 충청권 조직을 담당했던 교단 간부를 소환했습니다.합수본은 오늘(29일) 오전 10시쯤부터 통일교 지구장을 지낸 송모 씨를 정치자금법 위반 혐의 피의자 신분으로 불러 조사하고 있습니다.송 씨는 2018년부터 충청권을 총괄하는 통일교 및 산하 단체 천주평화연합(UPF) 제3지구장으로 있으면서 통일교 단체자금을 정치 자금으로 기부하는 데 관여한 혐의를 받습니다.합수본은 통일교가 여야 정치인들에게 개인 명의로 후원금을 전달한 뒤 통일교 법인자금으로 이를 보전해줬다는 이른바 '쪼개기 후원' 의혹을 수사하고 있습니다.정치자금법은 법인이나 단체 관련 자금으로 정치 자금을 기부하거나, 개인이 기부한 정치 자금을 보전해주는 행위를 금지합니다.앞서 송광석 전 UPF 회장은 2019년 초 전·현직 여야 국회의원 11명에게 UPF의 법인 자금 1천300만 원을 후원한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.송 전 회장은 후원금 등 비용을 보전해달라고 통일교 세계본부에 요청했고 윤영호 전 세계본부장이 금액을 보전해준 것으로 조사됐습니다.합수본은 쪼개기 후원에 통일교 한학자 총재, 정원주 전 총재 비서실장 등도 공모했다고 보고 관련자 조사를 이어가고 있습니다.(사진=연합뉴스)