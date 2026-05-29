[자막뉴스] "쾅!" 일대 주택 흔들린 초대형 폭발…"머스크 잡겠다"던 블루 오리진 결국

미국 플로리다 케이프커내버럴에 위치한 제프 베이조스의 항공우주 기업 블루 오리진의 대형 로켓 '뉴 글렌' 발사대.



번쩍하는 불길이 솟구치더니 순식간에 초대형 폭발이 일어나 거대한 화염에 휩싸입니다.



폭발의 여파로 일대 하늘이 오렌지색으로 물든 모습까지 포착됐습니다.



블루 오리진이 개발 중인 대형 로켓 '뉴 글렌'이 현지시간 어제(28일) 플로리다 케이프 커내버럴 발사대에서 폭발했습니다.



블루오리진은 소셜미디어에 올린 성명에서 "오늘 정지연소 시험 중 이상 현상이 발생했다"며 "추가 사실이 확인되는 대로 새로운 소식을 전하겠다"고 밝혔습니다.



그러면서 인명 피해는 없다고 설명했습니다.



이날 공개된 영상에는 발사대 일대가 거대한 화염에 휩싸이는 모습이 담겼습니다.



미 AP통신에 따르면 인근 주택들이 흔들릴 정도의 강한 폭발이 발생한 걸로 확인됐습니다.



제프 베이조스는 사고 직후 "아직 정확한 원인은 알 수 없고, 현재 원인 규명 작업에 착수했다"고 밝혔습니다.



뉴 글렌은 블루오리진이 오랫동안 개발해온 대형 재사용 로켓으로, 일론 머스크의 우주기업 스페이스X의 팰컨9·스타십에 맞설 차세대 발사체로 평가 받아왔습니다.



현재로선 스페이스X가 이 분야 선두 주자로 꼽히지만, 블루 오리진은 약 98m 높이의 초대형 로켓인 뉴 글렌으로 부피가 큰 화물을 운반할 수 있다는 점을 특장점으로 내세웠습니다.



당초 뉴 글렌은 다음 주 아마존의 저궤도 위성 인터넷망용 통신위성들을 탑재하고 발사될 예정이었습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)