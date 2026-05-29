LA 패럴림픽 일정 발표, 파라 스포츠클라이밍 정식 종목 채택

▲ 파라 스포츠클라이밍 경기 모습.

2028 로스앤젤레스(LA) 하계 패럴림픽의 윤곽이 공개됐습니다.대회 조직위원회는 경기 일정과 대회 개요 등을 발표했습니다.이번 대회는 LA 하계 올림픽 폐막 후인 2028년 8월 15일부터 27일까지 열립니다.23개 종목에서 560개 메달 이벤트가 펼쳐질 예정입니다.휠체어 럭비는 개막 전인 8월 13일, 보치아는 14일부터 열립니다.조직위는 "개회식 전에 경기가 열리는 건 패럴림픽 역사상 처음"이라며 "개회식 전에 탈락하는 선수는 없을 것"이라고 밝혔습니다.파라 스포츠클라이밍은 이번 대회에서 처음으로 패럴림픽 정식 종목에 포함됐습니다.인공 암벽을 등반하는 스포츠클라이밍은 2020 도쿄 대회 때 올림픽 정식 종목으로 채택됐고, 패럴림픽에선 선을 보이지 못했습니다.탁구와 트라이애슬론엔 여자 메달 이벤트가 추가됐고, 수영에는 발달장애 계주 종목이 새롭게 도입됩니다.대회 여자 선수 비율은 45%로 2024 파리 대회(42%)를 넘어선 역대 최고치입니다.양궁과 보치아, 유도, 역도, 탁구, 트라이애슬론은 남녀 메달 이벤트 비율이 동일하게 운영됩니다.(사진=LA 패럴림픽 조직위원회 소셜미디어 캡처, 연합뉴스)