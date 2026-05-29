[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…서소문 고가 붕괴 관련 전방위 압수수색

1. 말씀드린 것처럼 6.3 지방선거와 국회의원 재보선의 사전투표가 오늘(29일)과 내일 이틀 동안 진행됩니다. 잠시 후에 사전투표소 현장을 연결해서 현재까지의 사전투표 상황 여러분께 전해드리기로 하고요. 서울에서 사전투표를 마친 정청래 대표를 비롯한 민주당 지도부는 경기도 성남과 충남 지역을 돌면서 지지를 호소하고 있습니다. 국민의힘 지도부는 세종과 경기를 찾아서 지원 유세를 펼치고 있습니다. 다른 주요 정당들도 전국 각지에서 후보들을 위한 지원 유세를 펼치고 있는 상황입니다.



2. 붕괴 사고 이후에 멈췄던 서소문 고가차도 철거 공사가 오늘 새벽에 재개됐습니다. 사고 원인 규명에 나선 경찰은 공사 발주처인 서울 도시기반시설본부와 시공사 흥화건설 등 7곳을 압수수색했습니다.



3. 미국이 이란과의 전쟁 종식을 위한 양해각서 초안을 실무 차원에서 마무리 짓고 동맹에 회람하고 있다고 영국 일간 가디언이 보도했습니다. 트럼프 미국 대통령의 최종 승인만 남겨둔 상태라고 이 신문은 전했는데요. 스 미국 부통령도 이란이 성실하게 협상에 임하고 있다며 상당히 긍정적으로 보고 있다고 말해서 타결에 대한 기대감을 키웠습니다.



4. 아마존 창업자 제프 베이저스의 항공우주기업 블루 오리진이 개발하고 있는 대형 로켓 뉴 글렌이 현지 시간으로 어제 플로리다 발사대에서 폭발했습니다. 블루오리진은 정지 연소 시험 가운데 이상 현상이 발생했다며 인명 피해는 없다고 전했습니다.