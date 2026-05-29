장동혁 "1%의 차이로 지는 게 더 뼈 아파"…투표 독려

▲ 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 29일 세종 조치원역에서 열린 유세에서 연설하고 있다.

국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장은 오늘(29일) "단 1표 차이로 지더라도 그것은 패배이고 이재명의 독재, 더불어민주당의 오만함을 막아내지 못한다"며 "행동하지 않으면, 투표장에 가지 않으면 아무것도 일어나지 않는다"고 투표 참여를 호소했습니다.장 위원장은 세종시 조치원역 유세 연설에서 "저는 '국민의힘 분위기가 올라가고 있고 선거 분위기가 달라지고 있다'는 이야기를 들을 때마다 더 마음이 무겁다"며 "한표 차이, 1%의 차이로 지는 게 우리는 더 뼈아프고, 그것이 우리에게 더 큰 좌절감을 안겨줄까 무섭고 두렵다"고 말했습니다.장 위원장은 "(대통령이) 모든 것을 정치적으로 이용하려 하고 대통령이 직접 나서서 이 시간에도 SNS에 글을 올리며 선거에 개입하고 있다"며 "마지막으로 우리가 그 벽을 넘지 못하고 1%로, 10표 차이, 1표 차이로 진다면 대한민국의 미래는 없다. 남은 5일간 여러분들의 모든 것을 던져서 대한민국을 구해달라"고 당부했습니다.서울 서소문 고가 붕괴 사고와 관련해 "국민이 안타깝게 목숨을 잃은 사건의 원인을 철저히 밝히고 문제가 있다면 수사하고 관련자가 있다면 처벌하는 게 맞는다고 생각한다. 신속, 엄정한 수사가 이뤄져야 한다"면서 "그런데 오늘 사전투표가 시작되자마자 경찰이 서울시청을 압수수색하러 들어갔다. 이게 우연일까 아니면 미리 계획된 일일까"라고 반문했습니다.그러면서 "국민들께서 거기에 정치적 의도가 있다고 생각한다면 반드시 표로 심판해주셔야 한다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)