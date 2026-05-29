민주당, 서울서 현장중앙선대위회의…정원오 지지 호소

<앵커>



6·3 지방선거 사전 투표 첫날인 오늘(29일) 민주당 지도부는 사전투표에 참여했습니다. 이어서 서울에서 현장 중앙선거대책위원회의를 열고 정원오 서울시장 후보에 대한 지지를 호소했습니다.



박재연 기자의 보도입니다.



<기자>



오늘(29일) 아침 자신의 지역구인 서울 마포구에서 사전투표를 마친 정청래 민주당 대표.



정 대표는 이어 정원오 서울시장 후보 선거사무소에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 정 후보의 승리를 만들어달라고 호소했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 일 잘하는 이재명 정부와 원팀으로 손발을 맞춰 일 잘할 지방정부를 원하신다면 서울은 민주당 기호 1번 정원오입니다.]



정원오 후보는 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 재임 시절 반복된 사고와 주거 불안 등을 막지 못했다며 이번에는 변화가 필요하다고 강조했습니다.



[정원오/민주당 서울시장 후보 : 오세훈 시정 10년 동안 시민이 체감한 것은 무엇이었습니까. 무능했습니다. 무책임했습니다. 이제는 바꿔야 합니다.]



정 후보는 오늘 서울 강북구와 성북구 등 동북권에서 시민들을 만나 지지를 호소한 뒤 종로구 광장시장과 마포구 홍대입구역에서 유세를 이어갈 계획입니다.



정청래 대표는 오늘 하루 경기 성남 모란시장에서 추미애 경기지사 후보, 김병욱 성남시장 후보 지원에 나선 뒤 충남을 찾아 지원 유세를 이어갈 예정입니다.



한편 정원오 후보 측은 국민의힘 오세훈 후보 선대위가 정 후보 비방 콘텐츠를 SNS 등을 통해 조직적으로 제작, 유포한 정황이 드러났다며 오 후보와 김선동 오 후보 캠프 총괄본부장에 대한 경찰 고발을 예고했습니다.