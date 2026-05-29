뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

민주당, 서울서 현장중앙선대위회의…정원오 지지 호소

박재연 기자
작성 2026.05.29 12:11 수정 2026.05.29 12:16 조회수
PIP 닫기
<앵커>

6·3 지방선거 사전 투표 첫날인 오늘(29일) 민주당 지도부는 사전투표에 참여했습니다. 이어서 서울에서 현장 중앙선거대책위원회의를 열고 정원오 서울시장 후보에 대한 지지를 호소했습니다.

박재연 기자의 보도입니다.

<기자>

오늘(29일) 아침 자신의 지역구인 서울 마포구에서 사전투표를 마친 정청래 민주당 대표.

정 대표는 이어 정원오 서울시장 후보 선거사무소에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 정 후보의 승리를 만들어달라고 호소했습니다.

[정청래/민주당 대표 : 일 잘하는 이재명 정부와 원팀으로 손발을 맞춰 일 잘할 지방정부를 원하신다면 서울은 민주당 기호 1번 정원오입니다.]

정원오 후보는 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 재임 시절 반복된 사고와 주거 불안 등을 막지 못했다며 이번에는 변화가 필요하다고 강조했습니다.

[정원오/민주당 서울시장 후보 : 오세훈 시정 10년 동안 시민이 체감한 것은 무엇이었습니까. 무능했습니다. 무책임했습니다. 이제는 바꿔야 합니다.]

정 후보는 오늘 서울 강북구와 성북구 등 동북권에서 시민들을 만나 지지를 호소한 뒤 종로구 광장시장과 마포구 홍대입구역에서 유세를 이어갈 계획입니다.

정청래 대표는 오늘 하루 경기 성남 모란시장에서 추미애 경기지사 후보, 김병욱 성남시장 후보 지원에 나선 뒤 충남을 찾아 지원 유세를 이어갈 예정입니다.

한편 정원오 후보 측은 국민의힘 오세훈 후보 선대위가 정 후보 비방 콘텐츠를 SNS 등을 통해 조직적으로 제작, 유포한 정황이 드러났다며 오 후보와 김선동 오 후보 캠프 총괄본부장에 대한 경찰 고발을 예고했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 지방선거
박재연 기자 사진
박재연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지