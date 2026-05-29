오전 11시 기준 사전투표율 3.81%…지난 지선보다 높아

<앵커>



오늘(29일)은 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫째 날입니다. 내일까지 전국 투표소 어디서든 사전 투표할 수 있습니다. 투표소 현장에 취재기자가 나가 있습니다.



김민준 기자, 지금 사전 투표는 순조롭게 진행되고 있죠?



<기자>



네, 저는 서울 용산구 이촌 1동에 마련된 사전투표소에 나와 있습니다.



지금은 점심 시간인데요.



오전 10~11시쯤 발길이 잦아들었다가 지금은 다시 투표소를 찾는 유권자들이 조금씩 늘고 있습니다.



사전투표율도 집계되고 있는데요.



11시 기준 전국 사전투표율은 3.81%로, 같은 시간 3.59%를 기록한 지난 8회 지방선거와 비교해 근소하게 높은 수치입니다.



유권자라면 전국에 마련된 투표소 3천571개소에서 실제 주소지와 상관없이 어디서나 투표할 수 있습니다.



사전투표는 오늘과 내일 이틀 동안 아침 6시부터 오후 6시까지 진행됩니다.



주민등록증이나 여권, 운전면허증처럼 사진이 붙은 신분증이 있으면 투표에 참여할 수 있습니다.



모바일 신분증도 사용하실 수 있는데요.



화면 캡처 등 미리 저장해 둔 이미지는 인정되지 않고 현장에서 반드시 모바일 신분증 앱을 실행해 확인을 받아야 합니다.



대부분 지역 유권자는 광역단체장, 기초단체장, 교육감, 시도의회 의원 등 총 7장의 투표용지를 받으며, 세종과 제주 유권자들은 각각 4장의 투표용지를 받습니다.



국회의원 재·보궐선거가 치러지는 지역 유권자들은 여기에 1장의 투표용지를 추가로 받게 됩니다.



자신의 주소지 이외 지역에서 투표하는 '관외 사전투표자'는 투표용지와 함께 회송용 봉투도 받는데, 투표용지를 회송용 봉투에 넣고 봉합한 뒤 봉투째 투표함에 넣어야 합니다.



투표 인증 사진은 투표소 밖에서만 가능하고, 기표한 투표지를 촬영하는 행위는 엄격히 금지됩니다.



(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 소지혜)