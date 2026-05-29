50대 동생과 친형 부부 숨진 채 발견…금전 갈등 살해 가능성 조사

충남 논산에서 50대 남성과 이 남성의 친형 부부가 각각 숨진 채 발견되는 사건이 발생했습니다.



경찰은 동생과 형 부부 사이에 금전 갈등이 있었다는 주변 진술과 형 부부 시신이 심하게 훼손됐다는 점에서 살인 사건으로 보고 수사를 벌이고 있습니다.



오늘(29일) 충남논산경찰서에 따르면 경찰은 전날 오후 7시 실종 신고를 받고 50대 A 씨를 수색하다 논산시 연무읍의 한 논두렁에서 농약 통과 함께 숨져 있는 A 씨를 발견했습니다.



경찰은 실종 신고를 한 A 씨 아내를 상대로 경위를 조사하다 연무읍의 한 주택 창고 안에서 A 씨의 친형 B(50대) 씨와 형수 C(50대) 씨의 시신을 발견했습니다.



경찰 조사 결과 A 씨는 이들과 평소 금전 문제로 갈등을 겪어왔던 것으로 파악됐습니다.



경찰은 B 씨 부부 시신 여러 곳에서 발견된 타살흔 등으로 미뤄 A 씨가 친형 부부를 살해하고 자신은 음독해 숨졌을 가능성도 있는 것으로 보고 국립과학수사연구원에 이들의 시신 부검을 의뢰하는 한편, 일가족을 상대로 자세한 경위를 조사하고 있습니다.



경찰 관계자는 "최초 신고자인 A 씨 아내의 공범 여부 등을 조사 중인데 현재까지 범죄 혐의점은 찾지 못했다"며 "추가 조사 후 특이점이 없으면 피의자인 A 씨가 사망함에 따라 사건을 '공소권 없음'으로 종결할 예정"이라고 밝혔습니다.



(사진=연합뉴스)