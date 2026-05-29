"김대리 오늘 열심히 하네"…엑셀하는 줄 알았더니 '반전'

언뜻 보면 평범한 엑셀처럼 보이는 이 화면.



알고 보니 국내외 주가와 관련 뉴스들이 실시간으로 움직이는 '위장형 주식창'입니다.



코스피가 수직 상승하며 주식 투자 열풍이 거세지는 가운데, 최근 직장인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 이른바 '엑셀 코스피'라 불리는 위장 주식 사이트가 빠르게 확산하고 있습니다.



겉보기에는 엑셀이나 아웃룩 같은 일반적인 업무 프로그램과 똑같아 보이지만, 실제로는 국내외 증시와 가상화폐 시세, 관련 뉴스 등이 실시간으로 표시되는 방식입니다.



아웃룩 메일함 형태의 사이트에서는 '이재용 전자사업본부장'이나 '최치프 하이닉팀 차장' 같은 이름으로 온 메일을 클릭하면, 해당 기업의 주가 정보가 화면에 나타납니다.



상사 눈치 보지 않고 업무 중 몰래 주식을 확인할 수 있도록 고안된 겁니다.



최근에는 주말과 장 마감 이후에도 가격 흐름을 확인할 수 있는 '24시간 모니터링' 서비스까지 등장했습니다.



개발자들은 장외 시간에도 시장 분위기를 확인하기 위해 만들었다고 소개했는데,



실제로 이용자들은 사이트 내 실시간 채팅 기능을 통해 "지금 들어가도 되냐", "더 오를 것 같다" 등 대화를 나누며 투자 정보를 공유하고 있습니다.



해당 사이트를 두고, 월급만으로는 자산 형성이 어려운 청년 세대의 씁쓸한 현실이 반영됐다는 지적과 함께, 업무 시간에 일하는 척 위장하고 주식 투자를 알아보는 건 근무 태만이라는 비판도 나오고 있습니다.



(취재: 김수윤 / 영상편집 : 최강산 / 디자인 : 이수민 / 제작:디지털뉴스부)