MLB 입성 또 무산된 고우석…트리플A 7경기 연속 무실점 마감

▲ 역투하는 고우석

미국 메이저리그(MLB) 디트로이트 타이거스의 불펜 핵심 자원이 부상으로 이탈했지만, 마이너리그에서 대기 중인 고우석에게는 좀처럼 기회가 닿지 않고 있습니다.메이저리그 승격을 가로막고 있는 '40인 로스터' 규정 때문입니다.MLB닷컴 등 현지 매체는 오늘(29일) 디트로이트 구단이 베테랑 마무리 투수 켄리 젠슨을 골반 염증 증세로 15일짜리 부상자 명단(IL)에 올렸다고 전했습니다.젠슨의 이탈로 산하 트리플A 털리도 머드헨스에서 준수한 성적을 거두고 있는 고우석의 콜업 가능성이 점쳐졌으나 구단의 선택은 왼팔 투수 드루 소머스였습니다.지난 25일 볼티모어 오리올스와의 더블헤더 특별 엔트리(27번째 선수)로 콜업됐던 소머스는 마이너리그 강등 후 15일 대기 규정 예외와 부상자 대체 콜업 규정을 적용받아 곧바로 빅리그 로스터에 복귀했습니다.고우석이 대체자로 낙점받지 못한 결정적인 이유는 기량이 아닌 신분 때문입니다.소머스는 40인 로스터에 포함된 선수라 언제든 26인 MLB 로스터에 등록할 수 있지만, 고우석은 40인 로스터 밖에 있습니다.구단이 고우석을 빅리그로 올리려면 기존 40인 로스터 내 선수를 내보내거나 장기 이탈자를 60일 부상자 명단으로 옮겨 빈자리를 만들어야 하는 부담이 따릅니다.당장 고우석을 위해 40인 로스터 한자리를 비우는 것도 쉽지 않습니다.로스터 정리 후보군으로 거론되던 오른팔 투수 드루 앤더슨은 최근 임시 선발 등으로 나서며 경쟁력을 입증해 당분간 자리를 보전할 가능성이 큽니다.결국 왼팔 불펜 요원인 엔마누엘 데 헤이수스를 정리하거나, 15일 부상자 명단에 있는 선수를 60일 명단으로 이동시켜 자리를 확보하는 방안 정도가 현실적 시나리오입니다.디트로이트 구단의 소극적인 움직임이 이어지면서, 고우석의 향후 행보에도 시선이 쏠립니다.고우석은 마이너리그 계약 당시 삽입한 옵트아웃(구단과 선수 합의로 계약 파기) 조항에 따라 오는 6월 1일 이후 기존 계약을 깨고 자유계약선수(FA) 신분으로 새로운 팀을 찾을 수 있습니다.디트로이트에서 길이 보이지 않는다면, 이를 통해 빅리그 불펜진 전력 보강이 시급한 다른 구단에서 새로운 기회를 찾는 것이 합리적인 대안이 될 수 있습니다.한편 이날 마운드에 올라간 고우석은 7경기 연속 무실점 행진을 마감했습니다.고우석은 이날 미국 오하이오주 털리도 피프스서드필드에서 열린 콜럼버스 클리퍼스(클리블랜드 가디언스 산하)전에 팀이 4대 1로 끌려가던 4회 구원 등판했습니다.4회와 5회를 삼진 4개를 곁들여 무실점으로 막았으나 털리도 벤치는 그에게 6회까지 맡겼습니다.결국 고우석은 6회 아웃카운트를 하나도 못 잡고 2루타 2개와 볼넷 개를 내준 뒤 마운드를 내려갔고, 후속 투수가 그의 책임 주자 2명을 모두 홈까지 들여보내 자책점은 3점이 됐습니다.이날 고우석의 최종 성적은 2이닝 3피안타 1볼넷 4탈삼진 3실점이며, 평균자책점은 3.77로 올랐습니다.(사진=연합뉴스)