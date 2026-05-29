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머리 하러 갔다가 부자 돼서 나오는 미용실?…'궁금한이야기Y', 주식 사기꾼의 진짜 얼굴 추적

SBS 뉴스
작성 2026.05.29 13:22 조회수
머리 하러 갔다가 부자 돼서 나오는 미용실?…'궁금한이야기Y', 주식 사기꾼의 진짜 얼굴 추적
SBS '궁금한 이야기 Y'가 과거 방송에 등장하고도 더욱 치밀하고 거대한 주식 사기판의 중심으로 돌아온 '주식 천재'의 추악한 실체를 낱낱이 파헤친다.

29일 방송될 '궁금한 이야기Y'에서는 과거 방송에 출연했던 주식 사기꾼의 컴백과 그녀의 진짜 얼굴을 추적한다.

경기도의 한 동네에는 남다른 이유로 입소문이 난 미용실이 있다. 그곳에 발을 들인 손님들은 모두 부자가 되어서 나온다는 기묘한 소문이었다. 미용실을 운영하는 황 원장(가명) 역시 평범한 미용사에서 어느 날 갑자기 고급 수입차를 몰고 다니는 등 눈에 띄게 달라진 삶을 살기 시작했다. 주변의 부러움 섞인 질문에 황 원장이 털어놓은 비법은 바로 주식 투자로 엄청난 대박을 터뜨려 준다는 50대 여성 이 씨의 존재였다.

이 씨는 말 그대로 '신'과 다름없었다. 증권사 출신이라는 배경을 앞세워 투자하는 족족 믿기 힘든 수익을 내고, 맡긴 돈마다 안정적인 배당금을 꼬박꼬박 돌려주었기 때문이다. 사람들은 그녀를 '마스터'라 부르며 맹신했고, 그녀에게 잘 보이기 위해 미용실에는 늘 선물이 산더미처럼 쌓여 있었다.

그러나 대박 신화는 이 씨가 흔적도 없이 사라지면서 무참히 깨져버렸다. 더욱 충격적인 사실은 뒤이어 드러났다. 잠적한 이 씨가 알고 보니 과거 '궁금한 이야기 Y'에서 다루었던 주식 사기 사건의 핵심 인물이었던 것.

제작진이 마주한 현장의 반응은 뜻밖에도 엇갈렸다. 이 씨가 사기꾼이라는 사실이 밝혀졌음에도 불구하고, 여전히 그녀가 돌아오기만을 애타게 기다리는 이들이 존재한다. 이 씨를 소개해 줬던 미용실 황 원장마저 "그건 거짓말이다. 그 사람이 왜 사기꾼이냐, 우리를 다 살려주는 불쌍한 사람이다. 24시간 내내 일하는 것을 항상 봤다"며 오히려 이 씨를 적극적으로 옹호하고 나섰다.

'마스터'로 군림했던 '돌아온 주식 천재'의 기만적인 수법과 그 뒤에 숨겨진 진짜 얼굴은 29일(금) 밤 8시 50분 방송될 '궁금한 이야기 Y'에서 공개된다.

강선애 기자

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
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