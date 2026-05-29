'LG전자 흉기 난동' 60대 오늘 구속 심사

▲ 지난 27일 서울 강서구 LG전자 마곡업무센터에서 직원 흉기 피습 사건 현장서 경찰 과학수사대원들이 조사를 마친 뒤 떠나고 있다.

LG전자 마곡 사무실에서 흉기 난동을 벌인 혐의로 붙잡힌 협력사 직원이 구속 기로에 섰습니다.서울남부지방법원은 오늘(29일) 오전 10시 30분 살인미수와 특수상해 등 혐의를 받는 60대 A 씨에 대한 영장실질심사를 진행합니다.협력업체 직원인 A 씨는 그제 오전 LG전자 마곡 업무단지인 사이언스파크에서 흉기를 휘둘러 LG전자 직원 2명을 크게 다치게 한 혐의를 받습니다.피해자인 50대 남성과 40대 남성은 병원에서 치료를 받았으며, 생명에는 지장이 없는 상태인 것으로 전해졌습니다.A 씨는 경찰 조사에서 "평소 피해자가 하대하고 무시하다가 해고 통보를 해 화가 나 범행했다"라고 진술한 것으로 알려졌습니다.반면 피해자들은 평소 A 씨가 업무를 버거워해 협력사 대표를 통해 업무 교체를 요청했다는 취지로 반박하고 있습니다.경찰은 양측의 진술이 엇갈리는 만큼 추가 조사를 통해 사실관계를 확인할 방침입니다.(사진=연합뉴스)