산 사람을 숯불 위에 올린 참극…'그알', '인천 숯불 살인 사건' 뒤바뀐 판결 속 진실은?

'그것이 알고 싶다'가 인천 '숯불 퇴마 살인 사건'의 뒤바뀐 판결과 가해자들의 숨겨진 비밀을 집중 조명한다.



오는 30일 방송될 SBS '그것이 알고 싶다'(이하 '그알')는 '숯불과 허수아비-인천 숯불 살인 사건 그 후'라는 부제로 사건의 진실을 파헤친다.



지난 2024년 9월 18일, 인천의 한 식당에서 엽기적이고 반인륜적인 범행이 벌어졌다. 철제 앵글 위에 30대 여성을 결박한 뒤 숯불을 피우는 이른바 '퇴마 의식'이 3시간 가까이 자행된 것. 피해 여성은 결국 신체 체표면의 25%에 달하는 면적이 손상되는 3도 중증 화상을 입고 고통 속에 사망했다. 이에 대해 서울대 법의학교실 유성호 교수는 "체표면의 20% 이상이면 혈관은 다 타서 증발해 버린 상태"라며 "신경도 다 날아가 버린 어마어마한 고통이었을 것"이라고 분석했다.



더욱 충격적인 사실은 가해자가 무속인이자 피해자의 이모였던 김 씨(가명)와 사촌형제들, 그리고 친오빠였다는 점이다. 1심 재판부는 주범인 이모 김 씨에게 살인죄를 인정해 무기징역을, 공범들에게는 징역 20년 이상의 중형을 선고했으며, 친오빠에게는 살인방조죄로 징역 10년을 선고했다.



하지만 엄벌이 내려진 듯 보였던 사건은 지난 4월, 2심 선고에서 반전을 맞이했다. 인정된 죄명이 '살인'에서 '상해치사'로 변경된 것. 2심 재판부는 가해자들에게 살인의 고의나 계획이 없었고, 피해자가 사망할 것이라고 예상할 수 없었다고 판단했다.



이로 인해 주범 김 씨의 형량은 무기징역에서 징역 7년으로 대폭 감경되었고, 공범 6명은 상해치사 및 상해치사방조죄로 징역 3년 이하에 집행유예를 선고받아 석방됐다. 이에 피해자의 친구는 "어떻게 그렇게 형량이 확 줄 수가 있나. 죽은 자는 스스로를 변호할 수가 없다"라며 울분을 토했다.



2심 재판부는 해당 퇴마 의식에 피해자 본인도 동의한 정황이 있으며, 가해자 김 씨가 피해자를 경제적으로 착취하기 위해 범행을 저질렀다는 검찰의 주장에 모순이 있다고 지적했다. 다른 공범들 역시 김 씨의 퇴마 의식을 진실로 믿었을 뿐이라는 취지다.



하나의 사건을 두고 전혀 상반된 판단을 내린 두 재판부. 과연 가해자 김 씨의 진짜 범행 동기는 무엇이며, '사망할 줄 몰랐다'는 그들의 주장은 어디까지가 사실일까.



'그것이 알고 싶다' 제작진은 그간 한 번도 언론에 공개되지 않았던 피해자의 부검감정서와 사건 당일 현장 CCTV 영상 일부를 확보했다.



봉인되어 있던 결정적 증거물 속에 숨겨진 추악한 진실은 무엇일지, 뒤바뀐 판결의 쟁점과 베일에 싸인 가해자들의 비밀을 파헤칠 '그것이 알고 싶다'는 오는 30일 토요일 밤 11시 10분에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)