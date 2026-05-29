삼성·SK, 앤트로픽에 전략적 투자…삼성은 AI칩 수주

▲ 삼성전자

삼성전자와 SK하이닉스가 인공지능(AI) 모델 '클로드'를 개발한 미국 AI 기업 앤트로픽에 투자를 단행하면서 K-메모리의 글로벌 AI 네트워크가 더욱 강화됐습니다.삼성전자의 경우 메모리뿐 아니라 앤트로픽의 칩을 위탁생산, 내년 사업부 흑자 전환에 대한 기대가 커지고 있습니다.28일(현지시간) 앤트로픽은 최근 진행한 시리즈H 투자 라운드에서 650억 달러를 유치했으며, 투자 후 기업가치는 9천650억 달러(약 1천440조원)로 평가됐다고 밝혔습니다.이번 투자라운드에는 3대 메모리 반도체 제조사인 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론도 '전략적 인프라 파트너'로 참여했습니다.삼성·SK의 이번 앤트로픽 투자를 두고 업계에서는 국내 메모리 업계가 AI 에이전트 생태계로 협력 범위를 강화했다고 보고 있습니다.AI 에이전트 서비스 운영에는 AI 데이터센터 구축과 AI 칩 설계 및 제조 등이 필요합니다.이 모든 과정에는 AI 메모리가 필요한 만큼, 삼성전자와 SK하이닉스는 앤트로픽에 핵심 인프라 공급 파트너입니다.삼성전자와 SK하이닉스 역시 이번 투자로 AI 에이전트를 둘러싼 광범위한 AI 생태계에서 다양한 전략적 협력 관계를 구축할 포석을 마련하게 됐습니다.시장에서 각광받는 신생 기업에 투자해 투자 수익을 기대하는 동시에 앤트로픽과 연계된 글로벌 AI 파트너들을 고객사로 확보할 기회를 얻게 된 셈입니다.앤트로픽은 "이들 기업의 기술은 전 세계 메모리, 저장장치, 로직 칩 공급에 핵심 역할을 담당하고 있다"며 "(이들과의) 협력 관계는 고객 요구에 맞춰 컴퓨팅 역량을 안정적으로 확장하는 데 큰 도움이 될 것"이라고 강조했습니다.앤트로픽이 발표문에서 '로직 칩'을 언급한 것에 두고 삼성전자의 경우 메모리뿐 아니라 파운드리 분야에서의 협력 가능성이 제기됩니다.로직 칩을 만드는 공정이 파운드리인데, 삼성전자를 제외한 마이크론과 SK하이닉스는 파운드리 사업부가 없습니다.이 때문에 업계에서는 삼성전자와 앤트로픽이 단순 메모리 차원이 아닌 파운드리에서도 새롭게 협력할 것으로 분석하고 있습니다.앤트로픽의 대표 모델인 '클로드'에 활용되는 AI 칩을 삼성전자가 생산할 가능성이 높다는 의미입니다.앤트로픽은 오픈AI와 함께 글로벌 주요 AI 모델 기업으로 평가받는 핵심 AI 플레이어입니다.삼성전자 파운드리가 테슬라, 엔비디아 등에 이어 또 다른 대형 고객사를 확보하게 됐다는 시각이 우세합니다.앞서 삼성전자는 테슬라의 차세대 AI 칩인 'AI5'와 'AI6' 칩의 수주를 따냈습니다.'AI4'의 업그레이드 버전 생산도 삼성전자 파운드리가 맡고 있습니다.엔비디아의 추론 전용 언어처리장치(LPU) 칩인 '그록3'의 역시 삼성전자 파운드리를 통해 생산되고 있습니다.삼성전자는 내년 애플 신제품 아이폰에 탑재될 이미지센서도 공급할 예정입니다.이에 따라 최근 몇 년간 적자를 이어온 삼성전자 파운드리 사업이 다시 활기를 찾을 수 있을지 주목됩니다.삼성전자는 지난해 기준 전 세계 파운드리 시장에서 2위(7.2%)를 차지하고 있지만 1위인 TSMC(69.9%)와의 점유율 격차가 62.7%포인트에 달합니다.삼성전자의 이번 앤트로픽 투자를 두고 업계에서는 'AI 반도체·메모리·파운드리·AI 인프라'를 아우르는 전략적 협력이라는 분석이 나옵니다.삼성전자는 고대역폭메모리(HBM)와 파운드리 선단 공정, 첨단 패키징을 모두 갖춘 '원스톱 설루션'을 차별화 포인트로 내세우고 있습니다.AI 시장이 HBM 공급뿐 아니라 AI 칩 설계, 생산, 패키징과 시스템 최적화까지 아우르는 생태계 중심으로 진화하면서 반도체 전반의 경쟁력을 앞세워 협력 관계를 강화하는 것으로 해석됩니다.반도체 업계 관계자는 "삼성전자의 이번 투자는 단순한 AI 회사 지분 투자가 아니라 삼성이 AI 시대 핵심 플레이어들과 본격적으로 전략 관계를 넓혀가는 신호로 해석된다"며 "삼성 파운드리 사업이 AI 시장 확대를 계기로 다시 기회를 잡을 수 있을지 기대가 커지고 있다"고 말했습니다.SK하이닉스는 앤트로픽이 주요 AI 에이전트 운영을 위해 구축하는 데이터센터 인프라에 필요한 HBM을 공급할 전망입니다.AI 모델 고도화에 따라 HBM은 데이터 처리 능력을 극대화해 AI 데이터센터 운용·전력 효율화와 고성능화에 필수적입니다.앤트로픽은 최근 아마존과 최대 5GW(기가와트) 규모 신규 데이터센터 용량 확보 계약을 체결하는 등 컴퓨팅 인프라를 공격적으로 확대하고 있습니다.