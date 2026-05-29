해병대 복무 중인 정동원 측 "팬 사칭·루머 유포…선처 없다"

군복무 중인 가수 정동원 측이 팬을 가장한 허위사실 유포와 팬덤 내 갈등 조장 행위에 대해 강경 대응 방침을 밝혔다.



소속사 쇼플레이엔터테인먼트는 최근 공식 입장을 통해 "정동원과 관련된 온라인 커뮤니티, SNS, 포털 사이트 및 각종 플랫폼에 대한 지속적인 모니터링을 진행하고 있다"며 "허위사실 유포, 명예훼손, 악의적 비방 및 근거 없는 루머 확산 행위에 대해 법적 대응을 이어가고 있다"고 밝혔다.



소속사는 "그동안 아티스트를 대상으로 한 악의적인 비방과 허위사실 유포에 대해 경고 및 게시물 삭제 요청 등의 조치를 취해왔으며, 일부 사안에 대해서는 실제 처벌이 이뤄진 사례도 있다."고 전했다.



특히 최근에는 팬을 가장해 허위 정보를 퍼뜨리거나 특정 상황을 왜곡·과장해 부정적인 여론 형성을 유도하는 사례가 확인되고 있다고 지적했다.



소속사는 "단순 악성 게시물 작성 수준을 넘어 팬을 가장해 전혀 사실 무근인 내용을 확산시키거나 특정 상황을 왜곡·과장해 부정적인 여론 형성을 유도하는 행위, 팬덤 내부 갈등을 조장하는 행위, 나아가 파트너사에 피해를 끼치는 행위 등이 지속적으로 확인되고 있다."면서 "겉으로는 일반적인 팬 활동의 형태를 띠고 있으나 실제로는 아티스트의 이미지를 훼손하거나 팬덤 내 혼란 조성을 목적으로 하는 움직임에 대해서도 엄중히 인지하고 있다"고 강조했다.



또한 "당사의 사전 동의나 권한 부여 없이 아티스트의 대리인 또는 관계자를 사칭하거나 오인될 수 있는 방식으로 활동하는 사례에 대해서도 관련 자료를 수집하고 있으며 법적 검토와 조치를 진행 중"이라면서 "이러한 조장하는 행위에 대해서도 어떠한 선처나 합의 없이 강경 대응할 예정"이라고 밝혔다.



한편 정동원은 스스로와 팬들과의 약속을 지키기 위해 지난 2월 해병대에 자원입대, 성실히 군복무 중이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)