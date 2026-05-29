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밴스 "이란, 성실하게 협상…상당히 긍정적으로 본다"

김민표 기자
작성 2026.05.29 09:21 조회수
밴스 "이란, 성실하게 협상…상당히 긍정적으로 본다"
▲ JD 밴스 부통령이 28일(현지시간) 앤드루스 기지에 도착해 기자들의 질문을 받고 있다.

JD 밴스 미국 부통령이 이란과의 전쟁 종식을 위한 협상에 대해 "상당히 긍정적으로 보고 있다"며 기대감을 나타냈습니다.

CNN에 따르면 밴스 부통령은 메릴랜드주 앤드루스 기지에서 기자들에게 "현재까지 이란은 성실하게 협상에 임하고 있다고 판단한다"며 이같이 말했습니다.

그는 "고농축 우라늄 비축분과 우라늄 농축 문제 등 핵심 사안을 놓고 협상이 진행 중"이라고 설명했습니다.

다만 밴스 부통령은 최종 합의 타결 여부에 대해선 "계속 진전이 이뤄져 대통령이 합의를 승인할 수 있는 단계에 도달하길 기대하지만, 아직 확정된 것은 아니다"고 덧붙였습니다.

도널드 트럼프 대통령의 잠정 양해각서(MOU) 서명 가능성에 대해서는 "대통령이 언제, 혹은 실제로 MOU에 서명할지는 아직 말하기 어렵다"고 말했습니다.

밴스 부통령은 최근 이란과의 무력 충돌에도 불구하고 휴전은 유지되고 있다는 입장을 밝혔습니다.

그는 "휴전은 원래 다소 혼란스럽기 마련이고, 때때로 작은 충돌이 발생하기도 한다"며 "미국은 필요할 경우 방어 차원의 군사 행동에 나설 권리를 유지하고 있다"고 강조했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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