지방선거 첫날 사전투표율 오전 7시 현재 0.5%…전남 1.14% 최고

▲ 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 강원 속초시 조양동 속초국민체육센터에 마련된 사전투표소에서 한 유권자가 지문 인식을 하고 있다.

중앙선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 7시 현재 투표율이 0.5%로 집계됐다고 밝혔습니다.이날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4,464만 9,908명 가운데 22만 4,966명이 투표를 마쳤습니다.이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(0.48%)과 견줘 0.02%포인트 높은 수치입니다.현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남(1.14%)이고 전북(0.92%), 강원(0.67%), 광주(0.61%) 등이 뒤를 이었습니다.가장 낮은 곳은 0.35%를 기록한 대구입니다.이어 부산(0.41%), 경기(0.42%), 인천(0.43%) 등 순입니다.서울의 투표율은 0.46%입니다.사전투표는 이날부터 30일까지 이틀간 이뤄집니다.투표시간은 오전 6시부터 오후 6시까지며, 사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 합니다.전국에 총 3,571개 사전투표소가 설치됐습니다.투표소 위치는 선관위 홈페이지(www.nec.go.kr)나 대표전화(☎1390)로 확인할 수 있습니다.(사진=연합뉴스)