하정우, 한동훈에 "윤석열 버리고 택한 게 전두환?…토론 이어 SNS 설전

▲ 28일 오후 부산 동구 부산 MBC에서 열린 북갑 보궐선거 후보자 토론회에서 더불어민주당 하정우(왼쪽부터), 무소속 한동훈, 국민의힘 박민식 후보가 토론에 앞서 나란히 서 있다.

어제(28일) TV 토론에서 서로를 강하게 비난하며 정면 충돌했던 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보들이 SNS에서도 설전을 이어갔습니다.더불어민주당 하정우 후보는 29일 페이스북에 "방법이 없는 공약? 그냥 그동안 소외됐으니 예산 줄 것이다? HOW 없는 공약 X"라고 썼습니다.무소속 한동훈 후보가 공약한 K-복합 아레나 건설에 막대한 예산이 드는데, 정부 여당과 맞서기만 했던 한 후보가 예산을 따올 수 있겠냐며 공격한 것을 다시 부각한 것입니다.하 후보는 이어 '윤석열 버리고 택한 게 전두환입니까?'라는 제목의 글에서 "고문 기술자, 공안검사 정형근을 정치적 신념을 함께 하는 후원회장으로?"라고 비난했습니다.또 "주적? 철 지난 질문 하다가 된통 당한 윤석열 20년 하수인, 주민들한텐 전재수처럼, 뒤에선 전재수 비난?"이라며 한 후보를 집중적으로 공격했습니다.한 후보는 페이스북에 "하정우 후보, 김어준 방송 열심히 나가고 김어준 씨가 노래시켜도 했지만, 바로 그 김어준 여론조사에서도 민심에 의해 역전됐다"고 주장했습니다.또 "반헌법적 공소 취소하고 검사 취조실하고 뭔 상관인가요"라며 하 후보를 겨냥했습니다.한 후보가 TV 토론에서 하 후보에게 공소 취소 특검법에 대한 입장을 묻자 하 후보가 "검사 취조실이냐?"라고 맞받은 것을 다시 연상하게 한 것으로 풀이됩니다.한 후보는 오전 사전투표를 마치고 기자들과 만나선 "하 후보가 전재수 후보와 함께 사전투표한다는 데 하 후보는 혼자서는 투표도 못 하냐?"라고 공격했습니다.국민의힘 박민식 후보도 하 후보를 겨냥해 "출생지까지 AI로 보정하신 건가요?, 1977년에 북구가 있었습니까?"라고 공격했습니다.한 후보에 대해선 "내가 (당선) 될 건데 왜 자꾸 둘 중 고르라고 하세요"라고 썼습니다.한 후보가 TV 토론에서 박 후보에게 "만약에 하 후보와 저 중 한 사람이 당선돼야 한다면 누가 당선되기를 바라느냐?"라고 물은 것에 답한 것입니다.(사진=연합뉴스)