미 매체 "트럼프, 이스라엘 등 동맹에 이란과 종전 합의 초안 공유"

▲ 네타냐후 이스라엘 총리와 트럼프 미국 대통령

미국이 이란과 전쟁 종식을 위한 양해각서(MOU) 협의를 실무차원에서 마무리 짓고 초안을 동맹에 회람하고 있는 것으로 전해졌습니다.영국 가디언은 28일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘 등에 이란과의 MOU 초안을 공유했다고 보도했습니다.가디언은 트럼프 대통령이 회람한 초안이 최근 며칠간 중동지역에서 거론됐던 내용과 크게 다르지 않다고 짚었습니다.초안에는 30일 이내에 호르무즈 해협의 선박 통행을 전쟁 이전 수준으로 되돌리는 내용이 담겼습니다.통행료는 부과하지 않는 조건입니다.또 60일간 휴전을 연장해 이란의 핵 프로그램 관련 협상에 착수하는 내용도 포함됐습니다.추후 논의될 핵 협상에서는 고농축 우라늄 처리방식과 추가 농축 중단, 국제원자력기구(IAEA)의 감독 등이 다뤄질 것으로 보입니다.이란이 핵무기를 추구하지 않겠다는 약속도 포함됐습니다.미국은 이에 상응해 대이란 봉쇄 조치를 해제하고 이란의 동결자산 중 최대 120억 달러에 대한 접근권을 부여하는 내용이 담겼다고 합니다.이스라엘과 레바논 친이란 무장정파 헤즈볼라 간 휴전도 함께 다뤄졌습니다.스콧 베선트 미국 재무장관은 양측이 서로 제안을 주고받고 있으며 합의가 성사될 가능성이 있다고 인정했습니다.베선트 장관은 다만 트럼프 대통령이 아직 초안을 최종 승인하지 않았으며 "모든 것은 대통령에게 달려있다"고 설명했습니다.앞서 악시오스도 미국 정부 관계자 등을 인용해 지난 26일 합의 조건 대부분이 정리됐고 이란 지도부도 이를 승인했다고 보도했습니다.악시오스는 다만 트럼프 대통령은 중재자들에게 "며칠 더 생각할 시간을 달라"며 최종 승인을 미뤄둔 상황이라고 전했습니다.협상안을 보고받은 트럼프 대통령이 최종 합의를 발표하기 전 먼저 이스라엘에 내용을 공유한 것으로 보입니다.가디언은 다만 지금 거론되는 초안에는 이란의 확고한 핵 관련 약속은 추후로 미뤄져 있고 레바논과의 휴전이 포함돼있는 만큼 이스라엘로서는 받아들이기 어려운 수준이라고 짚었습니다.이스라엘은 미국과 이란의 종전 협상이 속도를 내자 레바논에 대한 공세를 강화해왔습니다.이런 가운데 모하마드 이샤크 다르 파키스탄 외무장관이 29일 워싱턴을 찾아 마코 루비오 미 국무장관을 만납니다.파키스탄 외무부는 이번 회담에서 국제정세에 관한 의견 교환이 이뤄질 것이라고 밝혔습니다.파키스탄은 그간 미국과 이란 간 종전 협상을 중재하는 데 주요한 역할을 해왔습니다.