종아리 다친 네이마르, 2∼3주 결장…월드컵 1차전 출전 불투명

▲ 브라질 네이마르

브라질 축구 스타 네이마르(34·산투스)가 가까스로 네 번째 월드컵 무대에 오를 기회를 잡았으나 종아리 부상으로 2026 북중미 월드컵 첫 경기 출전 여부는 불투명해졌습니다.로이터통신은 등 외신의 오늘 보도에 따르면 브라질 축구대표팀 주치의 호드리구 라스마르는 취재진에 "오른쪽 종아리를 다친 네이마르가 정밀 검사 결과 단순 부종이 아닌 근육 2도 염좌 진단을 받았다"면서 "회복까지 2∼3주 정도 걸릴 것으로 보인다"고 밝혔습니다.이로써 네이마르는 브라질 대표팀이 북중미 월드컵 개막 전 치를 두 차례 친선경기는 물론 월드컵 본선 1차전도 뛰지 못할 수 있게 됐습니다 브라질은 오는 6월 1일 브라질 리우데자네이루의 마라카낭 경기장에서 파나마와 친선경기를 치르고 이후 6월 7일 미국 클리블랜드에서 이집트와 마지막 평가전을 가집니다.그러고 나서 6월 14일 미국 뉴저지에서 모로코를 상대로 북중미 월드컵 조별리그를 시작합니다.브라질은 모로코, 아이티, 스코틀랜드와 함께 C조에 묶였습니다.이미 세 차례 월드컵 무대에 오른 네이마르는 브라질 대표팀 역대 최다 득점(128경기 79골) 선숩니다.하지만 2023년 10월 우루과이와의 북중미 월드컵 남미 지역 예선 경기에서 왼쪽 무릎 전방십자인대와 반월판이 파열된 이후 카를로 안첼로티 감독이 지휘하는 브라질 대표팀 유니폼을 입지 못했습니다.그러다가 지난 19일 발표된 북중미 월드컵 국가대표 최종명단 26명에 극적으로 이름을 올렸습니다.그러나 네이마르의 몸 상태는 여전히 브라질 대표팀의 불안 요소였습니다.네이마르는 지난 17일 브라질 프로축구 세리에A 쿠리치바와 경기에서 오른쪽 종아리 통증 치료를 위해 잠시 터치라인 밖으로 나가 있다가 심판진 실수로 '강제 교체'되는 일을 겪었습니다.이후 지난 21일 열린 데포르티보 쿠엔카(에콰도르)와의 남미축구연맹(CONMEBOL) 수다메리카나 홈경기에서는 출전 선수 명단에서 빠졌습니다.그러고는 월드컵 최종 명단 발표 후 브라질 대표팀의 첫 소집 훈련 때 추가적인 검사를 받기 위해 불참해 걱정을 키웠습니다.이번 월드컵 최종명단 제출 마감일은 현지시간 6월 1일입니다.대회 규정에 따르면 이후에도 첫 경기 시작 하루 전까지는 예비 명단(최대 55명)에 든 선수 중에서 교체가 가능합니다.(사진=게티이미지)