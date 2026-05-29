제자·사범 탈의실서 6천 회 불법촬영 태권도 관장 징역 7년

▲ 수원지법

자신이 운영하는 태권도장 여자 탈의실에 초소형 카메라를 몰래 설치해 수년간 관원들을 불법 촬영한 30대 태권도 관장에게 실형이 선고됐습니다.수원지법 형사13부(장석준 부장판사)는 어제(28일) 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(성착취물 제작) 등 혐의로 기소된 A 씨에게 징역 7년을 선고했습니다.또 80시간의 성폭력 치유 프로그램 이수와 아동·청소년 및 장애인 관련 기관에 각 7년간 취업 제한을 명령했습니다.재판부는 "아동·청소년 성착취물 제작 범행은 피해자인 아동·청소년에게 치료하기 어려운 정신적 상처를 안겨주고, 이를 시청하는 이들에게 왜곡된 인식을 조장해 엄중한 처벌이 필요하다"고 판시했습니다.이어 "피고인은 아동의 육체적·정신적 성장을 이끌어야 할 교육자의 위치에 있음에도 여자 탈의실에 몰래카메라를 설치해 체포 직전까지 수년간 제자와 사범 등이 옷을 갈아입는 모습을 무차별적으로 촬영했다"고 질타했습니다.A 씨는 재판 과정에서 "카메라를 설치만 했을 뿐 따로 관리하지 않았다"고 주장했으나 재판부는 이를 받아들이지 않았습니다.재판부는 "디지털 포렌식 결과 피고인이 영상 일부를 확인한 것으로 보이고 하드디스크에 남아있는 영상만으로도 특정된 피해자 수가 다수"라며 "5세 등 연령이 매우 어린 피해 아동도 다수 포함됐으며, 일부 영상은 해외 사이트에 유포되는 등 죄질이 매우 불량하다"고 밝혔습니다.A 씨는 2023년 3월부터 지난해 11월까지 경기도 용인시 내 자신이 운영하는 태권도장 여자 탈의실에 초소형 카메라를 몰래 설치해 약 6천300회에 걸쳐 여성 관원 및 사범들을 불법 촬영한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.앞서 검찰은 지난 12일 열린 결심 공판에서 A 씨에게 징역 10년을 구형한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)