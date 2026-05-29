뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"박근혜 유세에 감사"…"윤 어게인도 모자라 박 어게인"

김보미 기자
작성 2026.05.29 08:18 조회수
PIP 닫기
<앵커>

박근혜 전 대통령이 최근 전국 단위로 움직이면서 국민의힘 후보들을 지원하고 있죠. 중대한 범죄를 저질러서 탄핵당했던 대통령이 이러는 건 전혀 바람직하지 않단 비판이 거셉니다.

김보미 기자입니다.

<기자>

국민의힘 지방선거 후보들을 돕겠다며 전국을 돌며 지원 유세에 나선 박근혜 전 대통령을 향해 장동혁 대표는 어제(28일) 충남 유세에서 "뭉클하다"는 표현까지 썼습니다.

[장동혁/국민의힘 대표 : 박근혜 대통령님께서 전국 유세를 하니까 선거판이 뒤집혔다고 생각하는지 민주당에서 계속 박근혜 대통령님을 공격하고 있습니다.]

국민의힘 지도부에선 박 전 대통령의 등판이 보수 결집의 촉매제가 될 거란 기대감이 커진 분위기입니다.

[정희용/국민의힘 사무총장 : 박근혜 전 대통령님의 지원이 더해져 지지층이 결집하면서 곳곳에서 초접전 양상이….]

박 전 대통령은 그제 부산, 울산, 경남에 이어 어제는 강원과 경북을 찾아가 국민의힘 후보들의 유세를 지원했습니다.

이명박 전 대통령도 이번 주말 부산으로 가 국민의힘 후보들을 만날 걸로 알려졌습니다.

헌정사상 첫 탄핵으로 파면된 전직 대통령이 전국을 누비며 선거 지원에 나서는 상황에, 민주당은 연일 강도 높은 비판을 쏟아내고 있습니다.

[정청래/민주당 대표 : 아닌 밤중에 홍두깨라고 '윤 어게인'도 모자라서 '박근혜 어게인', 'MB 어게인'으로 이번 지방선거 성격을 바꿔놓고 있습니다.]

민주당에서는 '아무리 돌아다녀도 효과가 없다는 걸 보여줘야 한다'며 역으로 범여권 지지층이 결집하는 계기가 될 수 있다는 관측도 나옵니다.

[조승래/민주당 사무총장 : 박근혜 대통령과 윤석열 대통령 탄핵에 동의했던 상식적 국민의 결집이 이루어지지 않겠습니까?]

국민의힘에서 '전직 대통령의 지원'에 막판 기대를 거는 분위기가 커지는 건, 선거운동을 이끄는 당 리더십의 한계가 드러났기 때문이라는 시각도 정치권에는 있습니다.

(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 유미라)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 지방선거
김보미 기자 사진
김보미 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지