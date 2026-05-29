"박근혜 유세에 감사"…"윤 어게인도 모자라 박 어게인"

<앵커>



박근혜 전 대통령이 최근 전국 단위로 움직이면서 국민의힘 후보들을 지원하고 있죠. 중대한 범죄를 저질러서 탄핵당했던 대통령이 이러는 건 전혀 바람직하지 않단 비판이 거셉니다.



김보미 기자입니다.



<기자>



국민의힘 지방선거 후보들을 돕겠다며 전국을 돌며 지원 유세에 나선 박근혜 전 대통령을 향해 장동혁 대표는 어제(28일) 충남 유세에서 "뭉클하다"는 표현까지 썼습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 박근혜 대통령님께서 전국 유세를 하니까 선거판이 뒤집혔다고 생각하는지 민주당에서 계속 박근혜 대통령님을 공격하고 있습니다.]



국민의힘 지도부에선 박 전 대통령의 등판이 보수 결집의 촉매제가 될 거란 기대감이 커진 분위기입니다.



[정희용/국민의힘 사무총장 : 박근혜 전 대통령님의 지원이 더해져 지지층이 결집하면서 곳곳에서 초접전 양상이….]



박 전 대통령은 그제 부산, 울산, 경남에 이어 어제는 강원과 경북을 찾아가 국민의힘 후보들의 유세를 지원했습니다.



이명박 전 대통령도 이번 주말 부산으로 가 국민의힘 후보들을 만날 걸로 알려졌습니다.



헌정사상 첫 탄핵으로 파면된 전직 대통령이 전국을 누비며 선거 지원에 나서는 상황에, 민주당은 연일 강도 높은 비판을 쏟아내고 있습니다.



[정청래/민주당 대표 : 아닌 밤중에 홍두깨라고 '윤 어게인'도 모자라서 '박근혜 어게인', 'MB 어게인'으로 이번 지방선거 성격을 바꿔놓고 있습니다.]



민주당에서는 '아무리 돌아다녀도 효과가 없다는 걸 보여줘야 한다'며 역으로 범여권 지지층이 결집하는 계기가 될 수 있다는 관측도 나옵니다.



[조승래/민주당 사무총장 : 박근혜 대통령과 윤석열 대통령 탄핵에 동의했던 상식적 국민의 결집이 이루어지지 않겠습니까?]



국민의힘에서 '전직 대통령의 지원'에 막판 기대를 거는 분위기가 커지는 건, 선거운동을 이끄는 당 리더십의 한계가 드러났기 때문이라는 시각도 정치권에는 있습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 유미라)