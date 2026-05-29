일본 홋카이도 열차-곰 충돌사고 사상 최다…경찰 대응팀 가동

▲ 일본서 곰 출몰 (자료사진)

일본 홋카이도에서 곰과 사슴 등 야생동물이 열차와 충돌하는 사고가 급증하며 역대 최다 기록을 경신했습니다.어제(28일) 마이니치신문 등에 따르면 JR홋카이도는 2025년도 야생동물 열차 충돌 사고가 총 3천535건으로 집계됐다고 밝혔습니다.이에 따라 열차 지연 등 수송 장애도 함께 증가했습니다.특히 곰 충돌은 전년 대비 36건(171%) 급증한 57건을 기록했습니다.곰 충돌시 사체 처리 중 작업자가 다른 곰과 마주칠 위험이 있어 선로에 내리지 않고 작업하는 전용 장비를 쓰거나 사냥꾼 파견을 요청하느라 수습이 늦어지면서 대규모 운행 정지나 지연으로 이어지고 있습니다.실제 곰이 접근하거나 충돌해 열차가 멈추거나 서행 운행한 경우는 전년보다 41건(117%) 늘어난 76건에 달했습니다.사슴 충돌 역시 3천478건으로 25% 늘었습니다.JR홋카이도측은 충돌 사고 방지를 위해 곰이 기피하는 초음파 발사 장치 등을 시험 중이지만, 실제 도입 여부는 아직 불투명합니다.와타누키 야스유키 사장은 "전국 철도회사의 공통 과제인 만큼 타사와 의견 교환을 통해 실효성 있는 대책을 강구하겠다"고 말했습니다.한편 홋카이도 경찰청은 경찰관이 소총으로 직접 곰을 퇴치하는 전담 대응팀을 이달 하순부터 가동했습니다.지난해 국가공안위원회 규칙 개정으로 가능해진 조치로, 정부 대책에도 포함된 방안입니다.인명피해 우려에도 지자체 등에서 대응하기 어려울 경우 기동대 사격반 등 5명으로 구성된 현장 대응팀이 즉시 출동하게 됩니다.