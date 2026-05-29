'붕괴 당일' 서소문 고가 밑 철로로 승객 탄 열차 59대 통과했다

▲ 서소문 고가차도 붕괴 현장

서울 서소문 고가차도 붕괴 사고 당일 오전부터 사고 직전까지 고가 아래 철로로 승객을 태운 열차 59대가 지나간 것으로 확인됐습니다.교량의 대들보 역할을 하는 거더(girder)가 29㎜ 내려앉는 등 사고 징후가 확인됐음에도 즉시 이 구간을 통제하지 않아 12시간 동안 철로 밑이 위험한 상태로 방치돼 대형 사고가 발생할 수 있었다는 지적이 나옵니다.어제(28일) 서울시와 한국철도공사(코레일) 등에 따르면 서소문 고가 붕괴 당일인 지난 26일 새벽 2시 30분부터 사고가 일어난 오후 2시 33분 사이 승객을 태우고 사고 고가 아래 철로 통과한 열차는 총 59대로 확인됐습니다.열차 종류 별로는 KTX 등 고속열차가 28대, 전동열차가 31대로 파악됐습니다.승객이 타지 않은 채 회송한 열차와 화물열차, 시운전 열차, 모터카 등 당일 사고 구간을 통과한 열차는 모두 166대에 달하는 것으로 집계됐습니다.특히 고가가 무너지기 5분 전에는 승객 42명이 탑승한 KTX 열차가 고가 아래를 통과했고, 사고 1분 30초 전에는 무궁화호 열차가 이 구간을 지나는 등 아찔한 순간이 이어진 것으로 조사됐습니다.코레일 측은 "당일 새벽 야간작업 시 단차가 발생한 사실과 그로 인해 주간에 안전진단을 시행한다는 그 어떤 내용도 시공사나 서울시로부터 전달받은 사실이 없다"고 밝혔습니다.서울시는 고가에서 이상 징후가 발견돼 철도·도로 등 통제 여부를 결정하기 위해 외부 전문가와 합동 안전진단을 벌이는 과정에서 사고가 발생했다는 입장입니다.