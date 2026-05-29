'마지막 대부' 마피아 두목이 숨겨둔 3천500억 원 찾았다

▲ 이탈리아 경찰이 공개한 '마지막 대부' 마테오 메시나 데나로 사진

이탈리아 경찰이 영화 '대부'에 묘사된 시칠리아 마피아 조직의 실제 두목이 생전 축적한 자산을 추적·압수했다고 AFP통신이 28일(현지시간) 보도했습니다.외신에 따르면 이탈리아 경찰은 이날 성명을 내고 2023년 체포됐다가 사망한 마테오 메시나 데나로의 자산 2억 유로(약 3천500억 원)를 압수했다고 밝혔습니다.경찰은 "이번 작전은 여러 역외 지역을 대상으로 이뤄졌다"며 "1980년대부터 개인의 이익을 위해 축적된 것"이라고 설명했습니다.데나로는 영화 '대부'에 묘사된 시칠리아 마피아 조직 '코사 노스트라'의 실제 두목으로 1993년 6월 도피 생활을 시작한 뒤에도 조직을 이끌어왔습니다.이탈리아 언론에서는 '마지막 대부'로 불리기도 했습니다.데나로는 1992년 마피아 단속을 주도한 검사·판사 살해 사건의 배후로 지목되는 등 최소 50명의 살해에 관여한 것으로 알려졌습니다.그는 생전 "내가 죽인 시체만 모아도 공동묘지 하나는 만들 수 있다"고 주장하기도 했습니다.그는 2002년 궐석 재판으로 종신형이 선고됐습니다.2023년 1월 시칠리아섬의 주도인 팔레르모에서 붙잡혔지만 같은 해 9월 대장암 치료를 받던 중 사망했습니다.(사진=게티이미지)