'종전 MOU' 합의 임박?…"나쁜 합의 맺지 않을 것"

<앵커>



미국과 이란이 종전을 위한 양해각서에 합의했고, 트럼프 대통령의 최종 승인을 남겨두고 있다는 보도가 나왔습니다. 이란 매체는 아직은 아니라면서 합의된 안이 확정되면 발표할 거라고 보도했습니다.



워싱턴에서 이한석 특파원입니다.



<기자>



스콧 베선트 미 재무장관은 이란과 잠정 합의에 도달했는지를 묻는 질문에 대해 어제(28일) 내각회의에서 형편없는 합의를 하려고 이 일을 한 게 아니라는 트럼프 대통령의 발언을 거론했습니다.



[스콧 베선트/재무장관 : 트럼프 대통령은 나쁜 거래를 받아들이지 않을 것이며, 미국 국민을 위해 훌륭한 거래를 성사시킬 것입니다.]



앞서 미 인터넷매체 악시오스는 미국과 이란이 종전 양해각서에 합의했지만 트럼프가 최종 승인을 내리지 않은 상태라고 보도했습니다.



이와 관련해 이란 매체는 양해각서 문안이 아직 확정되지 않았다며 최종 확정되면 중재국 파키스탄과 대중에게 공식적으로 발표할 거라고 보도했습니다.



베선트 장관은 최근 양국의 산발적인 군사행동과 관련해서는 방어적 성격의 조치였다면서도 미국의 인내심은 무한하지 않다고 말했습니다.



[스콧 베선트/미 재무장관 : 지금까지의 조치는 방어적인 성격이었으며, 당분간 이러한 기조를 계속 유지할 겁니다. 하지만 대통령이 평화 협상 타결이 어렵다고 판단하면 군사적 대응 카드가 다시 검토 대상이 될 겁니다.]



이란이 종전합의에 진정성을 보이지 않는다면 군사적 대응에 나설 수 있다는 것을 경고한 것으로 보입니다.



이런 가운데 미 행정부는 이란 항공사들에 대한 제재에 나서며 이란에 대한 경제적 압박을 이어갔습니다.



베선트 장관은 소셜미디어를 통해 이란 항공사 2곳의 착륙과 급유, 항공권 판매를 전면 차단하겠다고 적었습니다.



이어 호르무즈 해협에서 통행료를 받으려는 어떤 시도도 용납하지 않겠다며 직·간접적으로 가담한 행위자들을 공격적으로 표적으로 삼겠다며 추가 제재 가능성을 시사했습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 김병직)